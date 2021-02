Le mari de la princesse Eugénie: qui est Jack Brooksbank?

Et bébé en fait trois!

La princesse Eugénie et son mari, Jack Brooksbank, se sont rendus sur Instagram le 25 septembre pour annoncer qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble.

« Jack et moi sommes tellement excités pour le début de 2021 … » elle a sous-titré une adorable photo d’elle et de Jack tenant une paire de minuscules pantoufles d’ours floues.

Le 9 février, le palais a annoncé la naissance du premier enfant de la princesse Eugénie avec son mari Jack Brooksbank, et la princesse Eugénie a partagé la joyeuse nouvelle sur Instagram.

Qui est le mari de la princesse Eugénie, Jack Brooksbank?

En plus d’être une icône de la mode, la princesse Eugénie est neuvième sur le trône d’Angleterre.

Bien qu’elle n’ait pas de fonctions royales officielles, elle est philanthrope et est également directrice du Collectif anti-esclavage, où elle a parlé à l’ONU de mettre fin à l’esclavage moderne. Mais qu’en est-il de son mari?

Voici ce que vous devez savoir sur Jack Brooksbank.

C’est un roturier.

Jack n’est pas un royal lui-même.

Sa mère est comptable et son père est directeur d’une entreprise. Il est allé à l’école Stowe dans le Buckinghamshire, en Angleterre, mais a décidé de ne pas aller à l’université, choisissant plutôt d’aller directement dans le domaine de l’hôtellerie.

Ses parents éloignés, cependant, viennent de la royauté.

Bien que Jack et sa famille immédiate n’aient aucun titre à leur nom, il y a des royauté dans sa famille éloignée.

Il descend des baronnets de Brooksbank, et son arbre généalogique s’entrelace un peu avec celui d’Eugénie. « La duchesse d’York est l’arrière-arrière-petite-fille de Lady Julia Coke, qui est la fille de l’arrière-arrière-grand-père de M. Brooksbank, Thomas Coke », a déclaré un rapport.

Jack Brooksbank est un gourmand.

Jack a travaillé dans plusieurs restaurants au fil des ans.

Il a commencé sa carrière au pub Admiral Codrington à Chelsea, puis a déménagé au restaurant gastronomique de Chelsea Markham Inn. C’est au Markham Inn qu’il aurait rencontré le prince Harry, qui est maintenant son beau-cousin. Il est ensuite allé travailler au Mahiki de Mayfair.

Que fait Jack Brooksbank dans la vie?

Actuellement, Jack Brooksbank est marchand de vin et ambassadeur de la marque.

C’était un coup de foudre.

Eugénie a rencontré Jack en 2010 alors qu’elle était en voyage de ski en Suisse. Jack a appelé la réunion le coup de foudre et ils sont ensemble depuis. Il a proposé à Eugénie au bord du lac au Nicaragua, tombant à un genou pour lui demander sa main en mariage. Eugénie a décrit le moment en disant: « Le lac était si beau. Le lac avait une lumière spéciale que je n’avais jamais vue. En fait, j’ai dit » c’est un moment incroyable « , puis il a posé la question. J’étais aux anges, pleurs. »

Il a proposé sans bague.

Jack n’a pas présenté de bague quand il a proposé, bien qu’il ait déjà acheté le saphir rose qui serait la pièce maîtresse. Lui et Eugénie ont collaboré plus tard pour concevoir la bague.

Ils se sont mariés en 2018.

La princesse Eugénie et Jack Brooksbank se sont mariés à la chapelle Saint-Georges en 2018 – au même endroit que Meghan Markle et le prince Harry se sont mariés!

La princesse Eugénie a donné naissance au premier enfant du couple le 9 février.

Une déclaration du palais se lit comme suit:

« Son Altesse Royale, la princesse Eugénie, a accouché en toute sécurité d’un fils aujourd’hui 9 février 2021 à 8 h 55 à l’hôpital de Portland. La reine, le duc d’Édimbourg, le duc d’York, Sarah, duchesse d’York et M. et Mme George Brooksbank ont ​​été informées et sont ravies de la nouvelle. Son Altesse Royale et son enfant se portent bien. «

Eugénie est allée sur Instagram pour partager une adorable photo de son nouveau paquet de joie, et les fans ne pouvaient pas en avoir assez de la petite mignonne.

« Félicitations maman et papa! » un fan a écrit, tandis qu’un autre a dit: « Félicitations à vous deux pour votre petit garçon. »

Le nouveau bébé de la princesse Eugénie et de Jack Brooksbank est le premier petit-enfant des parents d’Eugénie et le neuvième arrière-petit-enfant de la reine Elizabeth et du prince Philip.

Félicitations à l’heureux couple!

