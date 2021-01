Le mari de Katy Tur: Qui est Tony Dokoupil?

La journaliste renommée Katy Tur attend son deuxième enfant avec son mari Tony Dokoupil en mai.

La petite fille rejoindra le fils du couple, Teddy, qui aura deux ans en avril, et deux enfants du précédent mariage de Dokoupil.

La nouvelle de la grossesse de Tur a frappé le cycle des nouvelles le 25 janvier avant que le couple ait eu la chance d’informer le public, mais Tur était de bonne humeur à propos de la fuite lorsqu’elle a annoncé la grossesse dans sa propre émission quelques heures plus tard.

Elle a déclaré que la famille était «très excitée» d’accueillir son nouveau membre.

Une source a déclaré que Katy se portait bien et que «l’envie de chips de cornichon et de profiter de la bière de racine flotte dans le lit!

Qui est le mari de Katy Tur, Tony Dokoupil?

Voici tout ce que vous devez savoir sur l’heureux foyer de Tur et Dokoupil et sur le nouvel ajout très attendu du couple.

Ils animent tous deux des émissions sur les principaux réseaux d’information.

Katy Tur est une journaliste très respectée qui anime sa propre émission en direct sur MSNBC.

Elle est également connue pour avoir suivi et couvert la campagne Trump, où elle a fait face à de nombreux harcèlements verbaux de la part de l’ancien président.

Son mari, Tony Dokoupil, est journaliste de presse écrite et co-animateur de CBS ce matin aux côtés de Gayle King et Anthony Mason.

Ils se sont rencontrés au travail.

Le couple s’est rencontré dans la salle de maquillage de NBC et Katy a fait le premier pas.

En 2020, Dokoupil a célébré son mariage sur Instagram, écrivant «Joyeux anniversaire à« Katy de la salle de maquillage », celle qui m’a invité à« prendre un café, un fanta ou un daiquiri glacé un jour ». J’ai choisi le daiquiri et je n’ai jamais été aussi heureux. Je t’aime @katyturnbc. «

Ils se sont enfuis.

Le couple s’est marié dans un endroit isolé du désert de l’Utah le 27 octobre 2017.

«Le rocher sur lequel nous nous sommes mariés a mille millions d’années et je t’aimerai au moins aussi longtemps», a écrit Dokoupil à propos de sa femme.

Ils ont été contraints de filmer dans leur sous-sol en raison de restrictions covid.

La quarantaine a été un défi pour Katy et Tony, car les deux organisent des émissions séparées sur les principaux réseaux d’information et ont dû trouver un moyen de filmer dans leur maison partagée.

«Auparavant, nous avions plusieurs vies, une vie professionnelle et une vie familiale, maintenant tout se passe en quelque sorte au même endroit», a expliqué Tony dans une émission de CBS.

Le mari et la femme tournent leurs spectacles dans leur sous-sol, où ils ont créé un département de garde-robe rudimentaire, et Katy est responsable du maquillage.

Mais ce n’est pas si mal!

Tur et Dokoupil ont partagé que le travail à domicile leur avait permis de passer plus de temps ensemble et même d’assister aux premiers pas de Teddy.

Dokoupil a parlé à sa femme pour un CBS dimanche matin entretien en mai, dans lequel ils ont discuté de la logistique du travail à domicile.

Le couple semblait détendu et heureux; flirter tout au long du segment et faire des va-et-vient avec le bébé.

« Est-ce que tu m’aimes encore? » Dokoupil a demandé à sa femme.

« Pour toujours, » répondit Tur en souriant. «Plus que jamais.»

Leur nouvelle fille est un bébé en quarantaine.

«Nous avons passé 314 jours enfermés ensemble dans cette maison. Qu’allions-nous faire d’autre? Katy a plaisanté à son public Instagram. «La petite fille Dokoupil arrive en mai.»

Tony a ajouté dans son propre message que le couple savait que la mise en quarantaine à la maison « aiderait à sauver des vies. Il s’avère que cela a également aidé à en créer une ».

« Nous avons hâte de lui présenter tout le désordre affectueux que nous sommes », a conclu le fier nouveau père.

Tur a parlé de l’importance du congé parental après la naissance de Teddy en 2019, affirmant que «le congé familial soutient les bébés, ce qui nous soutient tous».

Allie McGlone est un écrivain qui couvre une variété de sujets pour YourTango, y compris la culture pop et le divertissement.