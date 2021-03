Le mari de Kaley Cuoco l’a surprise avant les Golden Globes: «  Tu m’as tellement bien  »

Le mari de Kaley Cuoco lui a donné la surprise de toutes les surprises à la veille des 78e Golden Globe Awards.

L’ancienne star de «Big Bang Theory» a pris ses histoires sur Instagram le samedi 27 février pour détailler et documenter la douce surprise que son mari, Karl Cook a concoctée pour cette journée spéciale.

Regardez qui est ici! kaleycuoco / Instagram

«La plupart d’entre vous savent que Karl était absent du WEF (Winter Equestrian Festival), un grand circuit équestre depuis de très nombreuses semaines et qu’il n’allait pas pouvoir revenir pour les Globes demain, mais nous en avions parlé et ça allait parce que c’est virtuel et je ne voulais pas le faire revenir pour ça », a-t-elle expliqué dans la vidéo Instagram Stories. « Eh bien, je viens de répondre à la porte et il est venu. »

Si charmant. kaleycuoco / Instagram

Cuoco, 35 ans, a passé l’appareil photo à son mari, qui a dit en plaisantant: «Je suis arrivé, j’étais dans le coin» alors qu’elle se mettait à pleurer.

«Tu m’as tellement bon», lui dit-elle. «Je ne peux pas croire que tu as fait ça!

Elle a dit que sa chemise était tachée de larmes. kaleycuoco / Instagram

Cook, 30 ans, a déclaré à Cuoco qu’il était simplement heureux que sa surprise ait fonctionné. «Je suis tellement content que tu sois là», a déclaré Cuoco à laquelle Cook a répondu dans la même veine, «Je suis tellement content d’être là.

Cuoco et Cook ont ​​célébré leur anniversaire de mariage de deux ans en juin dernier, quelques mois seulement après avoir officiellement emménagé ensemble. Le couple a commencé à se fréquenter en 2016 et s’est fiancé l’année suivante.

Cuoco est nominée pour la meilleure actrice dans une série télévisée, une comédie ou une comédie musicale pour son rôle de Cassandra Bowden dans «The Flight Attendant» de HBO Max aux Golden Globes de ce soir. En plus de sa nomination pour sa performance, l’émission elle-même a été nominée pour la meilleure Série télévisée, comédie musicale ou comédie, qui a valu à Cuoco un deuxième nom en tant que productrice exécutive de l’émission.

L’acteur a partagé deux vidéos pleines de larmes sur Instagram plus tôt ce mois-ci sur sa réaction à la réception de ses deux premières nominations aux Golden Globes, sous-titrant le message: «Merci @goldenglobes #hfpa, je n’oublierai jamais ce moment et je ne peux pas m’arrêter de pleurer … si fier de toute mon équipe @flightattendantonmax ✈️ !!!!! OUI NORMAN! 🐾 «

Dans la première vidéo, on peut voir Cuoco en train d’écouter Sarah Jessica Parker et Taraji P. Henson annoncer les nominations pour sa catégorie. Après avoir entendu son propre nom, Cuoco a immédiatement fondu en larmes et a laissé tomber son téléphone avant de pleurer dans ses mains.

«Oh mon Dieu, je ne peux pas y croire», dit-elle.

La deuxième vidéo comprenait un clip d’un Cuoco choqué découvrant que «The Flight Attendant» a été nominé, gagnant une réaction similaire à sa propre nomination, cette fois avec moins de larmes. Après avoir entendu le nom de l’émission, l’acteur a immédiatement jeté ses mains en l’air et s’est mis à crier: « Oh mon Dieu! »

«Je ne peux pas y croire», a-t-elle dit à la caméra avec incrédulité.