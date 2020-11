Le mari de Jen Psaki: Qui est Gregory Mecher?

Le président élu Joe Biden a récemment nommé Jen Psaki, ancien directeur des communications de la Maison Blanche sous l’administration Obama, comme son premier attaché de presse.

Psaki dirigera une équipe composée de toutes les femmes, dont Kate Bedingfield, Symone Sanders, Elizabeth Alexander, Ashley Etienne, Karine Jean-Pierre et Pili Tobar.

Alors que Biden continue de constituer son personnel pour son prochain mandat, nous découvrons de plus en plus d’informations sur son équipe, leur parcours professionnel et, bien sûr, leur vie de famille – et Jen Psaki n’est pas différente.

Qui est le mari de Jen Psaki, Gregory Mecher?

Lisez la suite pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur le mari de Jen Psaki depuis plus d’une décennie, Gregory Mecher.

Ils se sont rencontrés au travail.

Les deux hommes ont eu des concerts avec le comité de campagne du Congrès démocrate au milieu des années 2000, et le bureau de Psaki n’était qu’à environ 20 pieds de celui de Mecher.

Mecher a travaillé comme directeur adjoint des finances pour le DCCC à l’époque et a souvent voyagé avec Rahn Emmanuel, qui était alors le président du DCCC.

Psaki a eu un concert de communication avec le DCCC à l’époque, et a également travaillé en étroite collaboration avec Emmanuel.

Alors que le couple était rarement au bureau ensemble en même temps (grâce à leurs horaires de voyage lourds), lorsqu’ils se trouvaient dans la même pièce, Mecher a déclaré qu’il était difficile d’attirer son attention.

« Mais quand elle est au travail, elle est très concentrée – c’est comme une vision tunnel », a déclaré Mecher.

«Chaque fois que je le faisais, elle avait le casque allumé, elle parlait au téléphone, le BlackBerry sur lequel elle était en train de taper et l’ordinateur réel devant elle où elle parlait à quelqu’un d’autre.. Donc il n’y avait aucun moyen d’obtenir accidentellement son attention », at-il ajouté.

Il lui a demandé de sortir par e-mail.

Mecher a demandé à sa future épouse de sortir par e-mail et elle a immédiatement répondu par un «oui».

«En fait, je suis devenu très nerveux», se souvient-il.

« Ce qui était vraiment bizarre. J’avais 30 ans. J’ai déjà invité quelques filles à sortir », at-il ajouté.

« Je n’ai jamais été nerveux à ce sujet de ma vie. »

Ils sont mariés depuis 2010.

Mecher a proposé à Psaki chez eux en 2009, et le couple s’est marié près d’un an plus tard, le 8 mai 2010 dans le Maryland.

«Cela peut sembler cliché, mais je savais juste un peu», a déclaré Mecher à propos de sa rencontre avec sa femme actuelle il y a près de 15 ans.

« Nous nous sommes bien entendus et nous nous sommes très bien entendus et cela a fonctionné », a-t-il déclaré. « Et c’était bien. »

Greg Mecher et Jen Psaki ont deux jeunes enfants ensemble.

Bien que le couple mène une vie relativement normale et privée, Psaki publie parfois des articles sur ses deux enfants, âgés de 5 ans et 2 ans, sur son compte Twitter.

«Je me prépare à faire éclater un enfant de 2 et 5 ans pendant que je parle du discours de mon ancien patron @BarackObama et de @KamalaHarris qui fait l’histoire le @NewDay», a-t-elle écrit le 20 août 2020.

C’est une personne assez privée.

Les comptes Instagram de Mecher et Psaki sont privés et il n’est pas non plus très actif sur Twitter.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.