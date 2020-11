Le mari de Janet Yellen: Qui est George Akerlof?

Le président élu Joe Biden a fait appel à la célèbre économiste Janet Yellen pour remplir le rôle de secrétaire au Trésor américain dans un choix historique.

Yellen sera la première femme à occuper ce poste depuis la création du département du Trésor en 1789, mais ce n’est pas le premier plafond de verre que l’économiste de 74 ans a brisé de son vivant.

Yellen a été le 18e président du Conseil des conseillers économiques de la Maison Blanche sous le président Bill Clinton, a également été président de la Réserve fédérale de 2014 à 2018 et a été nommé par Barack Obama pour le poste.

Donald Trump ne l’a pas renommée après son mandat, ce qui ne choque probablement personne.

Le mari de Yellen, George Akerlof, a été à ses côtés à travers tout cela et l’encouragera sans aucun doute lorsqu’elle entrera dans son nouveau rôle de secrétaire au Trésor en 2021.

Qui est le mari de Janet Yellen, George Akerlof?

Voici ce que vous devez savoir sur l’homme qui est à ses côtés depuis 42 ans, son mari, George Akerlof.

Janet Yellen et George Akerlof se sont rencontrés lors d’un déjeuner en 1977.

Le couple s’est rencontré lors d’un déjeuner en 1977 et a commencé leur romance éclair qui est toujours aussi forte aujourd’hui.

«Non seulement nos personnalités s’accordaient parfaitement, mais nous avons également toujours été en parfait accord sur la macroéconomie», a écrit Akerlof dans une autobiographie. «Notre seul désaccord est qu’elle est un peu plus favorable au libre-échange que moi», a-t-il ajouté.

Ils sont mariés depuis plus de quatre décennies.

Parlez de parcourir la distance!

Janet Yellen et George Akerlof se sont mariés moins d’un an après leur rencontre et sont mariés depuis 42 ans.

George Akerlof est un lauréat du prix Nobel.

Akerlof a reçu le prix Nobel d’économie en 2001 et est devenu le 18e prix Nobel de l’UC Berkeley à l’époque.

« Le prix Nobel de George Akerlof est largement mérité », a déclaré son collègue à propos de son titre.

«Son travail a de profondes implications pour l’organisation et la régulation d’importants marchés réels tels que le marché du travail, le marché de l’assurance maladie et les marchés des produits financiers», a-t-il ajouté.

Le fils de George Akerlof et Janet Yellen est également économiste.

L’économie est clairement dans la famille!

Le fils de George et Janet, Robert Akerlof, est professeur d’économie à l’Université de Warwick, située en Angleterre.

Selon sa page bio, ses intérêts de recherche incluent la sociologie et l’économie, la théorie microéconomique appliquée et l’économie organisationnelle.

Les proches de George Akerlof le décrivent comme une personne «créative».

Jim Adams, qui connaît Akerlof depuis 1973, a déclaré à propos de son ami: «George est une personne incroyablement créative. Il a juste des idées si inhabituelles par rapport aux normes d’une discipline très boutonnée où règne le conformisme, comme c’est le cas pour l’économie de nos jours.

«Il n’a pas peur d’être peu orthodoxe et décalé au service d’une véritable exploration intellectuelle», a-t-il ajouté.

