Le mari de Gabby Barrett: Qui est Cade Foehner?

Vous connaissez peut-être Gabby Barrett car elle est une chanteuse et compositrice de musique country assez célèbre. Elle est surtout connue pour son apparition dans la seizième saison d’American Idol et sa troisième place dans l’émission de télé-réalité.

Le premier single de Barrett, «I Hope», a été le premier top 10 des Hot Country Songs par une femme non accompagnée depuis 2017.

De plus, en août, elle a annoncé qu’elle et son mari, Cade Foehner, attendaient leur premier enfant.

Elle a même montré sa bosse de bébé quand elle a joué Noël champêtre CMA le 30 novembre!

Qui est le mari de Gabby Barrett, Cade Foehner?

Continuez à lire pour en savoir plus sur le mari de Gabby Barrett et le père de son premier enfant!

C’est aussi un chanteur.

Cade Foehner est également un chanteur qui est surtout connu pour avoir participé à la seizième saison de Idole américaine. Il a fini par faire assez loin dans la compétition, mais a été éliminé après avoir atteint le Top 5.

Cade Foehner est originaire du Texas.

Foehner est originaire de Shelbyville, au Texas. Il a 24 ans et est né le 24 juillet 1996, faisant de lui un Lion.

Comment Foehner et Barrett se sont-ils rencontrés?

Fohener et Barrett se sont rencontrés alors qu’ils étaient tous les deux candidats à la même saison de Idole américaine en 2018.

Cependant, Barrett a entamé la conversation et pense que leur première interaction était très étrange.

« J’ai demandé [Foehner] pour une photo et c’était bizarre « , se souvient-elle. » J’ai pris la photo comme un moyen de passer un message [him] et dites: « Hé, voici la photo si vous la vouliez! » «

Même si Barrett pense que c’était une manière maladroite d’entamer la conversation, Foehner l’aimait depuis le début.

Il déclare: «J’avais un œil sur elle, mais j’étais toujours très nerveux. Je suis juste resté en arrière et j’espérais qu’elle me remarquerait et je suppose qu’elle l’a fait.

Quand Cade Foehner et Gabby Barrett se sont-ils mariés?

Leur relation a évolué assez rapidement car ils étaient très amoureux l’un de l’autre depuis le début.

Ils se sont fiancés en mars 2019 et leur engagement a eu lieu dans le même hôtel où ils se sont rencontrés pour la première fois lors de la compétition. Idole américaine.

Le couple s’est ensuite marié en octobre.

Barrett a expliqué pourquoi ils se sont mariés si tôt, en disant: «Nous nous sommes dit:« À quoi bon attendre des années et des années si nous savons déjà que nous allons nous engager l’un envers l’autre pour toujours? Alors peut toujours commencer maintenant. C’est une bénédiction de trouver un mari ou une femme dans cette vie, le mariage est une chose profonde et spéciale, et nous sommes tellement excités d’être enfin mari et femme.

Ils se sont mariés à Garrison, au Texas.

Barrett explique: « Le Texas est une toile de fond parfaite pour le début de notre mariage. Le cadre de notre mariage dans les bois a vraiment influencé le décor et l’ambiance de notre grand jour. »

Elle a ajouté: «J’ai passé beaucoup de temps [in Texas] cet été avec sa famille – c’est un endroit idéal pour sortir de la grille et se détendre. Le lieu se trouve dans un petit espace privé soigné sur des chemins de terre, ce qui correspond totalement à notre style.

Ils se sont mariés devant 100 invités depuis que Barrett déclare: «Nous voulions un petit mariage intime avec des amis proches et de la famille.»

Comme ils sont tous les deux chanteurs, leur première chanson de danse a été soigneusement choisie.

Ils ont atterri sur la chanson «Sleep Walk» de Santo et Johnny Farina parce que «C’est une si belle mélodie», a déclaré Barrett. «Cela semble vraiment cinématographique et spécial, et je pense que cela va rendre ce moment mémorable pour nous.»

Ils attendent leur premier enfant.

Gabby Barrett et Cade Foehner attendent un enfant. Au Noël champêtre CMA le 30 novembre, Barrett a chanté «The First Noel» et a montré sa belle bosse de bébé.

Ils ont fait leur annonce de grossesse pour la première fois le 16 août. Gabby Barrett a posté une jolie photo sur Instagram montrant sa grossesse et a légendé la photo: «Et puis il y en avait trois… Psaume 127: 3 #babyfoehner.»

Cade Foehner a également partagé la même photo sur sa page et l’a légendée:

«J’ai la femme la plus incroyable du monde. Je ne peux pas trouver des mots assez forts pour l’honorer car elle m’a honoré en me donnant une petite fille! Louez le Seigneur notre Dieu! #babyfoehner ‘Voici, les enfants sont un héritage de l’Éternel, le fruit de l’utérus est une récompense. Comme des flèches dans la main d’un guerrier sont les enfants de sa jeunesse. Heureux l’homme qui en remplit son carquois! Il ne sera pas honteux quand il parlera avec ses ennemis à la porte. Psaumes 127: 3-5. »

Cade Foehner adore monter à cheval.

L’équitation est l’un des loisirs préférés de Cade Foehner. Sur son instagram, il montre souvent son beau cheval nommé Waco.

Foehner aime aussi Le Seigneur des Anneaux livres et films.

Son personnage préféré est Aragorn et Barrett lui a même offert l’épée pour son anniversaire. Ses deux choses préférées se rejoignent alors que Foehner montre l’épée tout en montant son cheval.

Jaycee Levin est un écrivain, influenceur et blogueur vivant à New York qui aime les célébrités, la mode et la télé-réalité. Elle couvre les actualités et les divertissements pour Yourtango. Suivez-la sur Instagram.