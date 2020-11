Le mari de Fantasia Barrino: Qui est Kendall Taylor?

Fantasia Barrino devient maman pour la deuxième fois. L’ancien Idole américaine La star a annoncé la nouvelle à ses abonnés via un livestream Instagram le mardi 24 novembre.

Le mari Kendall Taylor était là pour montrer son enthousiasme et son soutien à sa femme.

Le couple pouvait difficilement contenir leur excitation alors que Fantasia montrait sa bosse de bébé et dansait avec son mari.

Fantasia et son mari ont animé leur podcast hebdomadaire diffusé en direct, Taylor parle, tout au long de la quarantaine mais a réussi à garder leur grossesse secrète jusqu’à présent. Fantasia, ravie de ne plus avoir à cacher sa bosse, a déclaré aux fans lors d’une session Instagram Live: «Maintenant, je peux être libre».

Fantasia et Kendall Taylor, mariées depuis 2015, ont ouvertement parlé de leurs difficultés à tomber enceinte, affirmant que cela commençait à faire des ravages sur leur santé mentale.

On dirait que la nouvelle n’aurait pas pu arriver plus tôt pour l’heureux couple.

Qui est le mari de Fantasia Barrino, Kendall Taylor?

Voici tout ce que vous devez savoir sur le mari du hitmaker «When I See U».

Kendall Taylor est déjà grand-père.

Ce bébé chanceux va être entouré de nombreux frères et sœurs et neveux plus âgés avec qui sortir.

Mis à part la fille de Fantasia, Zion, Kendall est le père d’un fils issu d’une relation précédente, Trey. Il a révélé sur Instagram que Trey avait engendré un deuxième fils plus tôt cette année.

Bien qu’il s’agisse du premier enfant du couple ensemble, les fans de Fantasia sauront que la chanteuse est devenue mère à 16 ans.

Sa fille, Zion, n’avait que 3 ans lorsque Fantasia a participé à Idole américaine. Aujourd’hui âgée de 18 ans, Zion apparaît régulièrement aux côtés de sa mère pour des événements sur le tapis rouge. Fantasia a également un fils de 8 ans nommé Dallas Xavier.

Lui et Fantasia attendaient d’avoir des relations sexuelles jusqu’au mariage.

Les valeurs chrétiennes sont extrêmement importantes pour Fantasia et son mari et le couple utilisent fréquemment les réseaux sociaux pour remercier Dieu de les avoir réunis.

Le couple a attendu le mariage pour avoir des relations sexuelles entre eux. Cependant, étant donné qu’ils se sont mariés après 3 semaines de rencontres, il n’a pas été si long à attendre!

Malgré leur voyage rapide dans l’allée, Fantasia et Kendall vont clairement fort. Le couple a célébré 5 ans de mariage le 18 juillet.

Il dirige une académie d’autonomisation des hommes.

Taylor est le fondateur et PDG de Salute1st, une académie de leadership et de formation qui vise à «inciter les hommes de tous âges à changer leur mentalité et leurs perspectives concernant les obstacles associés à la virilité».

L’initiative prétend libérer les hommes des définitions erronées de la masculinité qui sont souvent basées sur le succès matériel.

L’article continue ci-dessous

Fantasia a déjà fait face à des réactions négatives après avoir déclaré dans une interview virale avec Le club du petit-déjeuner, «La plupart des femmes essaient d’être des leaders, c’est pourquoi vous ne trouvez pas d’homme. Vous ne pouvez pas être le roi de la maison. Reculez et soyez la reine et laissez votre homme montrer la voie ».

C’est un défenseur de la réforme des prisons.

La société de Taylor, Salute1st, soutient la réforme des prisons et les programmes de réinsertion qui aident les hommes incarcérés à réintégrer la société.

Taylor a précédemment collaboré avec le Département des services correctionnels de Caroline du Sud sur un projet appelé «Livres derrière les barreaux» qui fournit des dons de livres et d’autres matériels de lecture aux détenus afin qu’ils puissent continuer à poursuivre leurs études derrière les barreaux.

Il est le président d’un label de divertissement.

On dirait que Fantasia n’est pas le seul dans l’industrie du divertissement; le couple a cofondé un label de divertissement appelé Rock Soul, Inc. Les deux agissent désormais en tant que présidents de l’entreprise qui dessert les industries de la musique, de la télévision et de l’édition.

Kendall Taylor est autodidacte.

Taylor est la preuve que vous n’avez pas besoin d’une éducation formelle pour réussir. Il se décrit comme un «homme noir autodidacte».

Ayant quitté l’école après la 10e année, il a surmonté de nombreux obstacles pour arriver là où il est aujourd’hui.

Au lieu de cela, Taylor prétend avoir appris la plupart de ses leçons de vie à travers l’expérience et sa relation avec Dieu.

Il aime sa femme.

Un coup d’œil sur l’Instagram de Kendall Taylor révèle qu’il est un homme dévoué à sa femme. Il jaillit régulièrement de sa femme via les réseaux sociaux.

Et le sentiment est clairement réciproque.

Fantasia, qui a souffert d’une tentative de suicide infructueuse et de batailles judiciaires publiques, attribue à son mari le mérite de lui avoir rétabli ses forces et de faire d’elle la femme et l’artiste qu’elle est aujourd’hui.

Alice Kelly est une écrivaine passionnée par les potins et les actualités du divertissement.