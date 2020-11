Le mari de David Sedaris: qui est Hugh Hamrick?

David Sedaris est un humoriste américain, comédien, auteur célèbre et contributeur radio.

Il a publié plusieurs best-sellers comme Fièvre du baril et Vacances sur glace, ainsi que de nombreuses collections d’essais personnels comme Nu, je parle assez un jour, et Habillez votre famille en velours côtelé et en denim.

Les livres de Sedaris se sont vendus au total à sept millions d’exemplaires imprimés et ils ont été traduits dans plus de 25 langues.

Sedaris a récemment publié son tout nouveau livre « best of », collection d’essais d’ouvrages déjà publiés, intitulé Til Best of Me. Dans celui-ci, «Sedaris achète de rares taxidermies, fait de l’auto-stop avec une femme tétraplégique et crache une pastille sur les genoux d’un compagnon de route. Il noie une souris dans un seau, a du mal à dire «donne-le-moi» en cinq langues et nourrit à la main un oiseau carnivore.

Un personnage sur lequel il écrit souvent est son partenaire de longue date Hugh Hamrick, qui joue souvent le rôle de l’homme hétéro dans les hijinks de la famille Sedaris.

Qui est le mari de David Sedaris, Hugh Hamrick?

Hugh Hamrick a été décrit comme «généreux mais réticent» et très timide des projecteurs, même si «la version de lui qui apparaît dans les histoires, bras croisés et lèvres pincées», est devenue presque aussi célèbre que Sedaris.

«C’est une exagération [of Hamrick], mais reconnaissable néanmoins. »

Hamrick a reçu le surnom de «membre du Congrès Prude» par son autre significatif.

Que fait Hugh Hamrick?

Hugh Hamrick était un peintre qui travaillait dans le décor théâtral.

Il a travaillé de manière impressionnante sur l’original de Broadway Le roi Lion ensemble. Il fait même parfois des retouches pour le plateau de Londres. Rag-time est un autre spectacle sur lequel il a travaillé en tant qu’assistant créateur de costumes en 1998.

Cependant, lorsque le couple a déménagé pour la première fois en France à la fin des années 1990, Hamrick a ajusté sa carrière.

Il travaille maintenant sur de petites peintures, principalement pour les couvertures de livres de Sedaris, et passe son temps à s’occuper de Sedaris en tant que mari au foyer.

Parce que Hamrick est notoirement privé, sa date de naissance – comme beaucoup d’autres détails personnels sur M. Hamrick – est privée et n’est pas divulguée au public. Par conséquent, son âge exact est inconnu. Cependant, David Sedaris a 63 ans.

L’humoriste américain est né le 26 décembre 1956, faisant de lui un Capricorne.

Comment David Sedaris et Hugh Hamrick se sont-ils rencontrés?

Le couple s’est officiellement rencontré par l’intermédiaire d’amis communs.

En octobre 1990, Sedaris a aidé un ami à emprunter l’échelle de Hamrick et la prochaine chose qu’ils savaient, ils ont commencé à tomber amoureux l’un de l’autre.

En mars 1991, David écrivait dans son journal que la relation était vraiment sérieuse en disant: «Ce printemps, je suis, si je ne me trompe pas, amoureux.

David Sedaris et Hugh Hamrick sont-ils mariés?

Dans l’un de ses nombreux livres, Sedaris évoque l’idée de se marier.

Sedaris a simplement proposé l’idée à des fins fiscales, mais Hamrick a répondu avec une entreprise: «Je ne t’épouse pas».

Hamrick a finalement accepté après que Sedaris lui ait assuré que le mariage « ne sera pas une question de faste et de gloire, mais n’impliquera que de la paperasse pour légaliser leur union. »

La date de leur mariage n’est pas connue.

Qui est le père de Hugh Hamrick?

Le père de Hamrick, Samuel J. Hamrick, était également un auteur, et dit qu’il a grandi avec le son d’une machine à écrire en arrière-plan de sa vie, qui a continué à être marié à Sedaris, qui utilise également une machine à écrire pour son travail.

Son père a principalement écrit des romans d’espionnage sous le nom de WT Tyler.

Certaines de ses œuvres comprennent L’homme qui a perdu la guerre, les fourmis de Dieu, la marche des voleurs, le cabinet des ombres, le lion et le chacal, et Dernier train de Berlin.

Hugh Hamrick n’est pas présent sur les réseaux sociaux.

Contrairement à Sedaris, Hamrick a une vie très privée, ne fait guère d’interviews et est résolument opposé aux réseaux sociaux.

Il n’est presque jamais présenté sur les comptes publics des médias sociaux de Sedaris, sauf lorsque Sedaris montre les magnifiques peintures que Hamrick a créées.

Deauna Nunes est une stagiaire éditoriale qui couvre la culture pop et les actualités et divertissements pour YourTango. Elle a été publiée par le magazine littéraire Generic d’Emerson College. Suivez-la sur Twitter ou Instagram.