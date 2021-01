Le mari de Christina Ricci: Qui est James Heerdegen?

Famille Addams La star Christina Ricci a officiellement obtenu une ordonnance restrictive contre son mari, James Heerdegen.

Ricci a officiellement demandé le divorce de son mari en juillet pour des allégations d’abus.

Les documents judiciaires de l’actrice détaillent les allégations de traumatisme émotionnel, de menaces et d’agressions physiques horribles. Ricci allègue qu’en raison de la pandémie de COVID-19, elle « s’est retrouvée piégée dans une maison avec un agresseur violent ».

Qui est le mari de Christina Ricci, James Heerdegen?

Voici tout ce que vous devez savoir sur l’ex-épouse de Ricci, leur histoire d’amour ratée et son prétendu cauchemar de violence conjugale.

Heerdegen travaille dans l’industrie du divertissement.

Heerdegen a travaillé comme une poignée de dolly sur les ensembles de nombreux films et émissions de télévision populaires, y compris Élémentaire, Birdman, et La vie secrète de Walter Mitty.

Lui et Ricci se sont rencontrés en 2011 sur le tournage d’une série dramatique ABC de courte durée, Pan Am.

Leur relation a évolué rapidement.

Les deux ont été rapportés pour la première fois en 2012 et se sont fiancés peu de temps après, se mariant lors d’une petite cérémonie en 2013. Heerdegen est le premier mari de Ricci, car elle a annulé ses précédents fiançailles avec Owen Benjamin en 2009.

Elle a vite découvert qui il était vraiment.

Selon Ricci, les mauvais traitements infligés à Heerdegen ont commencé après qu’elle soit tombée enceinte de leur fils à l’automne 2013. Freddie Heerdegen est né en août de l’année suivante.

L’épreuve de la nouvelle mère n’a fait qu’empirer avec le temps.

Selon sa déclaration, Ricci se sentait «extrêmement isolée». Elle a commencé à craindre qu’Heerdegen ne la tue.

« Il a dit que la seule façon pour lui de se sentir désolé pour moi était de me démembrer en petits morceaux », a écrit Ricci. «Cette nuit-là, j’ai caché tous les couteaux dans la cabine où nous logions. J’avais peur pour ma vie et celle de notre fils. J’ai dormi dans une chambre séparée avec Freddie et j’ai verrouillé la porte.

Lorsque le verrouillage du COVID-19 a commencé, Ricci s’est retrouvée piégée chez elle avec l’homme qui lui faisait craindre pour sa vie.

L’actrice a demandé le divorce l’été dernier, après avoir accusé Heerdegen de multiples agressions physiques, qui ont abouti à une ordonnance de protection d’urgence contre lui.

Les documents judiciaires incluent des détails sur les attaques présumées, qui, selon Ricci, lui ont laissé de multiples coupures et ecchymoses.

« Il a attrapé mes poignets et mes mains, m’a traîné et a claqué mon corps dans le foyer », a déclaré Ricci.

Pire encore, elle affirme que Freddie, maintenant âgé de six ans, a été témoin de la violence.

Heerdegen a nié les allégations et, selon son avocat, envisage de déposer lui-même une ordonnance restrictive contre sa femme. Ricci craint également que son mari ne publie des enregistrements privés de l’actrice afin de la menacer ou de «l’humilier».

L’ordonnance d’interdiction oblige Heerdegen à rester à au moins 100 mètres de Ricci, de leur fils et même du chien de la famille.

Ricci continue de demander la garde complète de Freddie, qui, selon elle, a radicalement changé sa vie.

«Je veux réussir pour lui», a déclaré l’actrice à propos de son fils en 2016. «Mes choix comptent plus.

Si vous êtes victime de violence conjugale, vous n’êtes pas seul.

La National Domestic Violence Hotline rapporte qu’environ 24 personnes par minute sont victimes de viol, de violence physique ou de harcèlement par un partenaire intime aux États-Unis Plus de 12 millions de femmes et d’hommes au cours de l’année souffrent de violences et d’abus domestiques .

La violence conjugale peut arriver à n’importe qui et ne reflète pas qui vous êtes.

La hotline nationale de violence domestique définit la violence domestique, la violence domestique ou la violence relationnelle comme un «modèle de comportement utilisé par un partenaire pour maintenir le pouvoir et le contrôle sur une autre personne dans une relation intime. Toute personne de toute race, âge, orientation sexuelle, religion ou sexe peut souffrir de violence domestique. Selon NDVH, près de 3 femmes sur 10 et 1 homme sur 10 aux États-Unis ont été victimes de viol, de violence physique et / ou de harcèlement criminel par un partenaire.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez souffrez de maltraitance ou de violence domestique, il existe des ressources pour obtenir de l’aide.

Il existe des moyens de demander de l’aide de la manière la plus sûre possible. Pour plus d’informations, des ressources, des conseils juridiques et des liens pertinents, visitez la hotline nationale contre la violence domestique. Pour toute personne aux prises avec la violence conjugale, appelez la hotline nationale contre la violence domestique au 1-800-799-SAFE (7233). Si vous ne pouvez pas parler en toute sécurité, envoyez LOVEIS au 1-866-331-9474 ou connectez-vous à thehotline.org.

Allie McGlone est un écrivain qui couvre une variété de sujets pour YourTango, y compris la culture pop et le divertissement.