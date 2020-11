Bouclez votre ceinture, car cette histoire sur Candace Owens pourrait être la course la plus folle de 2020 à ce jour.

Le républicain controversé et best-seller New York Times L’auteur – qui est actuellement enceinte – a envoyé les utilisateurs de Twitter dans un tourbillon complet après qu’elle aurait tweeté que son mari, George Farmer, l’avait trompée avec son frère.

Le tweet, qui aurait été envoyé le 16 novembre à 00h53, a été capturé par les utilisateurs de Twitter avant qu’Owens ne le supprime.

Sa déclaration sur sa relation fait suite à son commentaire sur Harry Styles portant une robe dans son histoire. Vogue se répandre pour le numéro de décembre du magazine, pour lequel elle a reçu des critiques importantes (nous y reviendrons plus tard).

Le mari de Candace Owens l’a-t-il trompée avec son frère?

Lisez la suite pour tous les détails désordonnés sur Candace Owens et la déclaration qu’elle aurait faite à propos de son mari qui la trompait avec son frère.

Le 16 novembre, Candace Owens aurait envoyé le tweet suivant sur sa relation avec son mari.

«Oui, mon mari m’a trompé avec mon frère», a-t-elle écrit. « Oui, il a dit non quand j’ai demandé à les rejoindre. »

Alors que de nombreux utilisateurs de médias sociaux croient qu’elle a tweeté et supprimé rapidement le tweet comme une blague, et que certains pensent que la capture d’écran du tweet est fausse, d’autres ont pris ce qu’elle a dit pour argent comptant.

«Il y a une capture d’écran qui circule à partir de son Twitter indiquant que son mari l’a trompée avec son frère. Je veux juste savoir si c’est vrai ou non » un utilisateur de Twitter a écrit.

Les tweets de Candace Owens sur Harry Styles ont provoqué de graves réactions négatives cette semaine.

À moins que vous n’ayez vécu sous un rocher, vous avez probablement entendu parler de l’histoire de Harry Styles Vogue diffusé dans le numéro de décembre du magazine dans lequel il enfile fièrement une robe, une jupe et d’autres vêtements «féminins».

Owens n’a pas perdu de temps à critiquer l’ancien crooner de One Direction, prenant à Twitter pour exprimer son dégoût et son dégoût pour les hommes qui ne sont pas des «hommes virils».

«Aucune société ne peut survivre sans des hommes forts. L’Orient le sait. En Occident, la féminisation régulière de nos hommes en même temps que le marxisme est enseigné à nos enfants n’est pas une coïncidence. C’est une attaque pure et simple. Ramenez les hommes virils », a-t-elle tweeté.

« Candace Owens est à la mode parce qu’un groupe d’idiots pleurnichards sont fous de dire que les hommes qui portent des robes ne sont pas virils », a écrit Matt Walsh. «Sa déclaration, bien sûr, est vraie et tout à fait évidente, et n’aurait provoqué aucune réaction il y a dix ans.»

«Attendez qu’ils découvrent que je pense aussi que les femmes devraient être féminines – et j’aime cuisiner pour mon mari et prendre soin de lui. DEFCON 1 », a-t-elle répondu.

Cependant, étant donné le tweet présumé d’Owens sur son mari et son frère, les utilisateurs des médias sociaux n’ont pas tardé à souligner l’hypocrisie de ses déclarations sur Styles.

«C’est peut-être pour ça que ton mari t’a trompé avec ton frère, il cherchait une personne pas un objet / femme de chambre», a écrit un utilisateur de Twitter.

Candace Owens a-t-il été piraté par les fans de One Direction?

L’enfer n’a pas de fureur comme le fandom One Direction.

Un utilisateur de Twitter a souligné que Candace Owens peut avoir été piraté par les fans de 1D pour ses commentaires sur Harry Styles.

« Je ne pense pas que @RealCandaceO sache qui elle affronte en Colombie-Britannique, vous vous souvenez tous quand un groupe de fans d’une direction a piraté une caméra de sécurité d’aéroport pour regarder les garçons pendant qu’ils attendaient leur vol [skull] Les fans de 1D sont impitoyables, elle devrait arrêter cela juste pour sa propre sécurité », ont-ils écrit.

Candace Owens n’a pas encore répondu au bavardage Twitter.

Au lieu de cela, elle a continué à défendre ses déclarations sur le fait de «ramener les hommes virils» et à tweeter sur ses pensées sur les hommes en robe.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.