Le mari de Brooks Nader: qui est Billy Haire?

Vous connaissez peut-être le mannequin Brooks Nader pour avoir remporté le Sports illustrés Recherche de modèle de maillot de bain en 2019.

Nader a récemment réservé sa première couverture de magazine pour Venise magazine.

Brooks Nader a 24 ans, est née le 7 février 1996, ce qui en fait une Verseau.

Elle a récemment été vue très confortable avec son mari, Billy Haire, sur une plage de Miami. Les deux ont même été photographiés en train de se câliner, de s’embrasser et de s’amuser ensemble pendant leurs vacances.

Qui est le mari de Brooks Nader, Billy Haire?

Selon son profil sur LinkedIn, Billy Haire est un directeur numérique national.

Il a reçu sa maîtrise de la NYU Stern School of Business et travaille actuellement pour Maven, une plateforme de médias numériques. De 2012 à 2016, Haire a travaillé chez Sports illustrés en tant que directeur de compte de franchise et directeur des ventes.

Ils n’ont pas peur de montrer PDA.

Le 13 décembre, Haire et Nader ont été vus passer des vacances romantiques à Miami. Le joli couple fête son premier anniversaire et ne peut clairement pas se tenir la main.

Nader portait un petit maillot de bain deux pièces à fleurs et avait les cheveux en queue de cheval lisse. Haire portait un short de bain à motifs gris et blanc. Ils nageaient ensemble, se prélassaient dans une cabane et buvaient des cocktails. Ils ont également été photographiés en train de s’embrasser dans l’océan, les bras enroulés l’un autour de l’autre. Il est très évident sur les photos qu’ils sont très amoureux et s’amusent les uns avec les autres.

Ils ont tous deux veillé à porter des masques faciaux lorsqu’ils sortaient de la plage et étaient à proximité des autres.

Ils se sont mariés à la Nouvelle-Orléans.

Le 14 décembre 2019, Brooks Nader et Billy Haire se sont mariés à la Nouvelle-Orléans.

Nader a été élevée en Louisiane, alors elle voulait un mariage en plein air près de chez elle. Ils ont donc décidé de se marier dans le quartier français et ont même demandé à un groupe local de jouer de la musique et de nourrir leurs invités d’huîtres et de fruits de mer frais. Ils ont même eu une afterparty sur Bourbon Street.

Ils se sont rencontrés pour la première fois et sont tombés amoureux à New York, où ils vivent, alors ils ont ajouté quelques touches de Manhattan au mariage. Leur gâteau avait un aperçu de la ligne d’horizon de New York et ils ont servi un cocktail de Manhattan au dîner.

Nader se souvient que le jour de leur mariage, « Quand nous avons fait notre premier regard, Billy pleurait de manière incontrôlable, ce qui, bien sûr, a fait pleurer tout le monde. C’était si spécial! »

Nader et Haire sont les meilleurs amis.

Brooks Nader affirme que Haire est sa meilleure amie: « Le sentiment d’épouser ma meilleure amie est quelque chose de si spécial pour moi qu’il m’est même difficile de le mettre en mots. Je suis extrêmement chanceux d’être dans un si bel endroit de ma vie. en ce moment. »

Nader dit également qu’il soutient incroyablement sa carrière: «Mon mari me soutient et comprend quand il s’agit de mon travail et c’est vraiment très important pour moi. J’ai hâte de passer une éternité avec lui et de le remplir de tant de souvenirs à partager avec mes fans. «

Bien que la relation de leur couple ait connu un début difficile car leur premier rendez-vous a duré 25 minutes. Nader a dû partir brusquement car elle ne se sentait pas bien.

Billy Haire aime rester à l’écart des projecteurs.

Bien que Billy Haire soit marié à un top model, il préfère garder sa vie privée privée. En fait, il préfère également garder sa page Instagram privée.

Haire a un compte Instagram avec 57 publications et près de 2000 abonnés. Même si Nader est très active sur Instagram, elle n’a présenté Haire qu’à deux reprises sur sa page et publie principalement des photos de mannequins.

La valeur nette de Brooks Nader est estimée à environ 1 million de dollars.

La valeur nette de Billy Haire est d’environ 100 000 €.

Emelyne est un écrivain, influenceur et blogueur vivant à New York qui aime les célébrités, la mode et la télé-réalité. Elle couvre les actualités et les divertissements pour Yourtango. Suivez-la sur Instagram.