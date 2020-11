Le mari d’Avril Haines: Qui est David Davighi?

Le 23 novembre 2020, Joe Biden a publié une photo de ses premiers rendez-vous à la sécurité nationale sur Instagram.

«Nous n’avons pas de temps à perdre en ce qui concerne notre sécurité nationale et notre politique étrangère.» Il a déclaré: «J’ai besoin d’une équipe prête le premier jour pour m’aider à récupérer le siège de l’Amérique à la tête de la table, à rallier le monde pour relever les plus grands défis auxquels nous sommes confrontés et à faire progresser notre sécurité, notre prospérité et nos valeurs.»

Biden a choisi Avril Haines pour être la directrice du renseignement national, suscitant à la fois l’intérêt pour elle, son mari et sa vie personnelle.

Qui est le mari d’Avril Haines, David Davighi?

Auparavant, Avril Haines a été avocate chargée de la sécurité nationale et directrice adjointe de la CIA pour l’administration Obama.

Elle est une ancienne fonctionnaire du gouvernement et une avocate américaine.

Elle a été la première femme à occuper le poste de directeur adjoint de la Central Intelligence Agency et elle a également été avocate adjointe du président chargé des affaires de sécurité nationale.

Haines est une femme aux multiples talents. Ses intérêts ne se limitent pas au judo et à la physique théorique.

Lorsqu’elle a obtenu son diplôme à l’Université de Chicago, elle a pris un congé pour suivre des cours d’aviation.

À l’époque, David Davighi était son instructeur de vol, c’est ainsi que les deux tourtereaux se sont rencontrés.

Les deux sont tombés amoureux et ont traversé le pays.

Après avoir obtenu son diplôme en 1992, Haines et Davighi ont déménagé à Baltimore, Maryland.

À Baltimore, le couple a ouvert une librairie et une cage dans le quartier de Fells Point.

L’article continue ci-dessous

Son travail de militante l’a inspirée à faire des études de droit. «J’ai réalisé que c’étaient les avocats qui étaient assis autour de la table qui comprenaient comment créer le changement», a-t-elle déclaré. «Les avocats comprennent mieux les institutions et comment tirer les leviers pour faire avancer les choses.»

Il y a peu d’informations sur leur mariage et ni Davighi ni Haines n’ont de compte Instagram.

Le Book Cafe d’Adrian était le nom du café de la librairie de Haines et Davighi.

La librairie porte le nom de la mère d’Avril Haines.

Le Book Cafe d’Adrian était situé à Fells Point au 714 S. Broadway. Le magasin a tenu des lectures mensuelles de littérature érotique.

“L’érotisme est devenu plus répandu parce que les gens essaient d’avoir des relations sexuelles sans avoir de relations sexuelles”, a déclaré Haines dans une interview. «D’autres essaient de trouver de nouveaux fantasmes pour rendre leurs relations monogames plus satisfaisantes. Ce que l’érotique offre, c’est la spontanéité, les rebondissements. Et cela affecte tout le monde.

En savoir plus sur Avril Haines:

Avril Haines est né le 29 août 1969 à Manhattan, New York, New York.

Sa mère, Adrian Rappin, était peintre et son père, Thomas Hainesw, biochimiste et professeur émérite au City College.

Il a également fondé la faculté de médecine de la City University de New York et a été président du département de biochimie.

Sa mère est décédée alors que Haines n’avait que quinze ans, après avoir développé une maladie pulmonaire obstructive chronique et contracté la tuberculose aviaire.

Avril Haines est diplômée du Hutner College High School.

Après avoir obtenu son diplôme, elle a déménagé au Japon pendant un an et a étudié au Kodokan Judo Institute à Tokyo, au Japon.

Elle a commencé à étudier la physique théorique à l’Université de Chicago en 1988.

Tout en poursuivant ses études, elle a travaillé comme mécanicienne, réparant des moteurs de voitures. Après avoir obtenu son BA en physique en 1992, elle s’est inscrite au programme de doctorat de l’Université John Hopkins. Un an après le début du programme, elle a abandonné.

Izzy Casey est un écrivain et éditeur basé à New York qui couvre l’actualité et le divertissement pour YourTango. Son travail a été publié dans ou à venir de Gulf Coast: A Journal of Literature and Fine Arts, Black Warrior Review, Bennington Review, BOAAT, Prelude, NY Tyrant, The Iowa Review, et ailleurs. Elle a reçu sa maîtrise en poésie de l’Iowa Writers ‘Workshop, où elle a reçu une bourse avec la Poetry Foundation.