Le mari d’Ariana Grande: Qui est Dalton Gomez?

Félicitations pour Ariana Grande et son nouveau mari Dalton Gomez!

Après une cour éclairée et des fiançailles de six mois, Grande et Gomez ont annoncé qu’ils étaient maintenant mariés, s’étant mariés ce week-end dans ce qu’un représentant du chanteur de « Positions » a déclaré à People était une « petite et intime célébration de moins de 20 personnes .

« La salle était si heureuse et pleine d’amour », a déclaré le porte-parole. « Le couple et les deux familles ne pourraient pas être plus heureux. »

Selon TMZ, le couple s’est marié à Montecito, en Californie, lors d’une cérémonie informelle.

Alors qu’Ariana Grande est l’une des pop stars les plus populaires de sa génération, son nouveau mari reste pour la plupart à l’écart des projecteurs – et nous sommes curieux d’en savoir plus sur lui.

Qui est le mari d’Ariana Grande, Dalton Gomez?

Lisez la suite pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur Dalton Gomez, y compris des détails sur la superbe bague personnalisée qu’il avait fabriquée pour Grande.

Gomez et Grande ont déclenché des rumeurs de rencontres plus tôt cette année.

Une vidéo de Paparazzi a surpris Grande en train d’embrasser un homme alors inconnu au Bar Louie à Northridge, en Californie, en février 2020.

Cependant, ils n’étaient pas en solo. Ils ont été rejoints par les autres amis de Grande, et le groupe est arrivé peu après une heure du matin.

Grande a commandé de l’eau et a demandé au DJ du pub de changer la chanson quand son tube « God Is A Woman » a commencé à jouer – non pas que nous puissions lui en vouloir, car cela devait être un peu gênant.

Le groupe est resté environ 30 minutes avant de partir et Grande a choisi de ne pas consommer d’alcool.

Grande était liée à Mikey Foster à peu près au même moment.

Après que la chanson de Grande avec Social House, « Boyfriend », ait chuté l’année dernière, il y avait des rumeurs selon lesquelles elle sortait avec Mikey Foster, qui a joué dans la vidéo.

Mais l’homme dans la nouvelle vidéo ne lui ressemblait pas beaucoup, et le frère de Grande, Frankie, a tweeté à l’époque que sa sœur était en fait célibataire, bien qu’il ait depuis supprimé le tweet.

Quoi qu’il en soit, il semblait que Foster n’était pas l’homme en question.

Les fans se sont demandé si la femme sur les photos était ou non Grande.

Alors que les fans sur Twitter étaient occupés à essayer de comprendre qui était le gars avec Grande, beaucoup doutaient qu’elle soit même la femme de la vidéo.

Étant donné que Grande aurait parlé aux sources de ne pas jouer sa chanson, il semble probable que c’était elle, mais cela n’a pas empêché les fans d’avoir des doutes.

« Ça pourrait l’être, mais avec tous ces gens qui prétendent être elle et sont obsédés par elle, c’est vraiment difficile à dire, » un fan a tweeté. « Je ne pense pas qu’Ariana Grande aurait vraiment besoin d’un petit-ami en ce moment à cause de sa santé et de cette merde. Juste le mettre là-bas. »

L’homme mystère de Grande s’est finalement révélé être l’agent immobilier Dalton Gomez.

L’homme mystérieux qui est rapidement apparu dans le fil des médias sociaux de Grande a été identifié comme étant l’agent immobilier Dalton Gomez.

Bien que son visage ait été obscurci dans ses histoires Instagram, vous pouviez le voir jouer avec le chien de Grande, Toulouse, et des sources ont déclaré que le couple était déjà ensemble depuis plusieurs mois.

Dalton est apparue aux côtés de Grande dans le clip de sa chanson « Stuck with You » avec Justin Bieber en mai 2020.

Gomez fait une apparition vers la toute fin de la vidéo, bien que sa tête et son visage soient pour la plupart hors du cadre.

Puis en juin, Dalton et Grande ont officialisé leur relation sur Instagram.

Grande a publié un collage de photos peu de temps avant son 27e anniversaire, dont l’une d’elle et Dalton se blottissant ensemble.

Gomez travaille pour la marque immobilière de luxe Aaron Kirman Group.

Le groupe a fait 528 000 000 € en immobilier résidentiel au cours de la dernière année, selon leur site.

Gomez est un agent immobilier avec Aaron Kirman Group ou AKG et sa biographie sur le site se lit comme suit:

« Né et élevé dans le sud de la Californie et un vétéran de 5 ans du marché de l’immobilier de luxe, Dalton Gomez est le seul agent acheteur d’Aaron Kirman. De plus, il a été directeur des opérations pour Aaron Kirman Group pendant ses 3 premières années avec la société, qui gère toutes les opérations quotidiennes de la meilleure équipe de l’immobilier de luxe à Los Angeles.

Fort de cette vaste expérience, M. Gomez détient désormais l’un des plus grands rolodex d’acheteurs de la liste A et relie déjà de nombreuses transactions de haut niveau à travers la ville. Plus récemment, il a représenté des ventes importantes, notamment l’étude de cas n ° 21 de Pierre Koenig et l’étude de cas n ° 16 de Craig Ellwood. Avec M. Kirman, Dalton représente également la seule maison Oscar Niemeyer en Amérique du Nord et de nombreuses autres œuvres remarquables d’architectes tels que Neutra, Lautner, A. Quincy Jones, etc. «

Dalton et Grande ont annoncé leurs fiançailles le 20 décembre 2020.

« Ils ne pourraient pas être plus heureux, ils sont tellement excités. C’est un moment heureux pour eux, les deux parents sont ravis », a déclaré une source à propos de l’engagement du couple.

Grande a montré sa bague de fiançailles en diamant massif dans un post Instagram lisant « pour toujours et pour certains ».

Après sa romance éclair très publique avec Pete Davidson en 2018, une source a déclaré qu’Ariana voulait garder sa relation actuelle privée.

« Ariana ne veut pas faire une autre relation publique, alors elle essaie de garder celle-ci silencieuse, mais elle semble très heureuse avec Dalton », a déclaré la source.

Félicitations à l’heureux couple!

