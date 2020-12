Le mari d’Ali Stroker: qui est David Perlow?

Vous connaissez peut-être Ali Stroker pour avoir marqué l’histoire en tant que première lauréate du Tony Award en fauteuil roulant – elle est paralysée depuis un accident de voiture alors qu’elle avait deux ans. En 2019, Stroker a remporté le prix de la meilleure actrice en vedette Tony pour son rôle d’Ado Annie dans la comédie musicale Oklahoma!

Stroker a fait ses débuts en tant que candidate à l’émission de concours de chant de réalité Le projet Glee en 2012. Elle a même été finaliste de l’émission de téléréalité, puis est devenue guest star sur Joie en 2013.

Ali Stroker a fait ses débuts à Broadway dans la renaissance de Deaf West Éveil printanier en 2015.

À l’époque, elle était le premier acteur en fauteuil roulant à apparaître sur Broadway. En fait, elle a réalisé que la plupart des théâtres de Broadway ne sont pas accessibles en fauteuil roulant, alors elle a travaillé avec les propriétaires et les producteurs de théâtre pour mettre à jour les coulisses du Brooks Atkinson Theatre, où elle a joué dans Éveil printanier.

Stroker vise à continuer d’aider le théâtre à devenir plus adapté aux personnes handicapées.

Elle a actuellement 33 ans et est née le 16 juin 1987, faisant d’elle une Gémeaux.

Ali Stroker apporte maintenant la représentation des personnes handicapées aux comédies romantiques depuis qu’elle joue dans Lifetime’s Noël pour toujours.

Elle joue le rôle d’Izzi Simmons, qui est une romancière d’amour qui se rend toujours à sa chambre d’hôtes préférée chaque Noël. Ce Noël, elle connaît encore mieux le propriétaire du B&B. Le film sortira le 6 décembre. Mais qu’en est-il de la meilleure moitié d’Ali Stroker dans la vraie vie?

Qui est le mari d’Ali Stroker, David Perlow?

David Perlow est un metteur en scène et acteur de théâtre.

Perlow était le directeur adjoint de Casa Valentina, les humains, Blackbird, et Une fois sur cette île. Il a également joué le rôle d’Etienne dans la production 2010 de La Cage Aux Folles.

Il a étudié l’art dramatique à la Tisch School of the Arts de l’Université de New York.

Perlow et Stroker dirigent une organisation ensemble.

Stroker et Perlow sont des membres fondateurs de ATTENTIONTheatre, une organisation qui vise à aider davantage d’acteurs handicapés à obtenir des rôles sur scène.

L’énoncé de mission de l’organisation dit: «ATTENTIONTheatre créera autant d’occasions que possible pour les artistes handicapés de raconter des histoires de toutes sortes. Nous le ferons sans programme pour inspirer ou promouvoir ces artistes en tant que héros parmi nous. Nous représenterons tous les gens tels que nous sommes tous: des êtres humains en quête de désir et d’identité.

Stroker est bisexuel.

Quand elle était en Le projet Glee en 2012, elle a commencé à sortir avec un autre concurrent, Dani Shay. Shay a également annoncé leur relation avec sa chanson et son clip intitulé «One».

Les deux hommes se sont rencontrés lors des auditions de l’émission et Stroker a déclaré que la part de Shay n’avait pas hésité à s’impliquer avec elle à cause de son fauteuil roulant.

Stroker se souvient: «Nous étions aux rappels et j’avais besoin d’aide pour monter et descendre de la voiture. Elle m’aidait, et elle m’a regardé dans les yeux et a dit: «Vous méritez vraiment d’être avec quelqu’un qui aime vraiment faire ça. Juste pour que vous le sachiez. J’adore vraiment vous aider. »

Stroker explique en sortant: «Je voulais sortir parce que je sortais avec une femme et j’étais si fier d’être avec [Shay]. Mis à part les étiquettes, j’étais avec elle parce que j’étais amoureux d’elle.

Elle dit également que son fauteuil roulant et son identité sexuelle «ne la définissent pas».

Stroker et Perlow sont ensemble depuis 2015.

Le 10 octobre 2018, David Perlow s’est rendu sur Instagram pour publier une jolie photo d’Ali Stroker en face de lui au déjeuner.

Il a légendé la photo: «Trois ans avec ma reine aujourd’hui. Le gars le plus chanceux du monde. Si adorable.

Stroker a également publié une photo d’anniversaire de trois ans sous-titrée: «Trois ans avec mon amour! Ma photo préférée de nous de cette dernière année, en train de manger des s’mores. Je t’aime David Perlow! Je suis la fille la plus chanceuse du monde que tu sois à moi!

Le couple passe la quarantaine à profiter de la nature.

Le couple passe sa quarantaine à griller à l’extérieur et à prendre beaucoup de photos ensemble.

Stroker a publié un adorable polaroid d’eux ensemble sur Instagram. Elle a légendé la photo: «Les lundis sont difficiles pour moi, peut-être parce que les week-ends sont tellement amusants et gratuits! David et moi avons grillé dehors et j’adore ça! Oh, j’aime aussi laisser mon téléphone à l’intérieur et apporter mon polaroid pour prendre des photos à la place. Passe une bonne semaine! »

David Perlow a fondé The Actor’s Gym.

David Perlow a fondé The Actor’s Gym, un studio d’acteur où Perlow enseigne des cours de théâtre.

Selon leur site Web, les «classes de The Actors Gym se réunissent une fois par semaine, chaque semaine, sur une base mensuelle. Avec une taille de classe limitée à douze acteurs, les scènes fonctionnent pendant une demi-heure, les discours pendant quinze minutes, et tout le matériel est attribué en fonction des désirs et des besoins artistiques de chaque acteur.

L’énoncé de mission se lit comme suit: «En tant qu’artistes, nous devons tous disposer de l’espace et du temps pour pratiquer notre art sans la question de sa valeur commerciale, et à l’abri des pressions de notre propre succès commercial. De nos jours, nous avons besoin de stimulation, nous devons nous rappeler à quel point nous sommes capables de créativité et nous devons être connectés les uns aux autres, de près et de loin.

Ali Stroker a une valeur nette de 1 million de dollars.

David Perlow a une valeur nette de 2 millions de dollars.

