Le marché indien des services informatiques et commerciaux atteindra 13 milliards de dollars d’ici décembre 2020: IDC

IDC s’attend à ce que le marché indien des TI et des services aux entreprises se rétablisse et se développe après le déclin résultant de la pandémie.

Le cabinet de recherche IDC (International Data Corporation) s’attend à ce que le marché indien des services informatiques et commerciaux en Inde augmente de 5,4% par an pour atteindre 13 milliards de dollars américains d’ici décembre 2020. Le marché des services informatiques et commerciaux a augmenté de 5,3% d’une année sur l’autre au 1S 2020 (Janvier-juin 2020) par rapport à la croissance de 8,9% au 1S 2019. La réduction de la croissance est le résultat de la pandémie. Sur le marché des services informatiques et commerciaux, le marché des services informatiques a contribué à 77,4% au 1S 2020 et a augmenté de 5,9% en glissement annuel au 1S 2020, contre 9,3% de croissance au 1S2019.

De plus, comme signalé par IDC, le marché des services informatiques commencera à s’accélérer progressivement à partir de 2021 et devrait croître à un TCAC (taux de croissance annuel composé) de 7,2% entre 2019-2024, qui sera évalué à 13,4 milliards de dollars d’ici la fin de 2024 .

<< Au 1S20, le rôle des fournisseurs de services informatiques a gagné en importance, car les organisations les ont de plus en plus approchés pour aider à assurer la continuité des activités en mettant en place diverses technologies, solutions, meilleures pratiques et cadres. Pendant ces temps difficiles, les organisations investissaient davantage dans les applications de collaboration. , Les licences VPN, les terminaux, les solutions de cybersécurité, le cloud, l'intelligence artificielle et l'automatisation. Outre la simple garantie de la continuité des activités, le rôle des fournisseurs de services informatiques a également consisté à aider les organisations à atteindre un degré plus élevé de résilience technologique, d'adaptabilité et de maturité DX , pour devenir prêt pour l’avenir. " a déclaré Garima Goenka, analyste de marché, Services informatiques, IDC Inde.

“De plus, la plupart des principaux fournisseurs de services informatiques ont lancé des applications innovantes basées sur l’IA pour aider le gouvernement et les secteurs de la santé à fournir des services aux citoyens et à répondre au COVID-19. questions connexes, et pour que les organisations garantissent le retour sûr et sécurisé de leurs employés sur le lieu de travail », a ajouté Goenka.

<< Les entreprises ont fortement ressenti le besoin de services de conseil et d'assistance pour propulser leur parcours numérique au milieu de la pandémie. En conséquence, les fournisseurs de services informatiques ont été témoins d'une forte augmentation de la demande pour divers services tels que la gestion des systèmes et du réseau, le conseil informatique, la gestion des applications d'hébergement et services d'infrastructure d'hébergement, entre autres. Les investissements informatiques dans tous les principaux secteurs tels que BFSI, la santé, les télécommunications, l'informatique / ITeS, le gouvernement et la fabrication ont considérablement augmenté pour améliorer l'expérience globale et maintenir la continuité et la résilience des activités », a déclaré Shweta Baidya, Senior Research Manager , Logiciels d'entreprise et services TIC, IDC Inde.

«Le gouvernement a également assoupli certaines des directives strictes auxquelles le secteur informatique devait adhérer, avant le COVID-19 . Les nouvelles règles offrent une flexibilité accrue en ce qui concerne les politiques de travail à domicile / n’importe où et ont également modifié certaines des directives existantes pour augmenter la croissance du secteur », a ajouté Baidya.

