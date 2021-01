Le marché est peut-être en crise mais la BMW M ne veut pas savoir

Il n’est pas nécessaire d’être un analyste pour réaliser que 2020 a été une année difficile pour les marques, la pandémie de Covid-19 entraînant une baisse considérable des ventes. Cependant, il y a des exceptions et parmi elles se trouve BMW M, la division la plus sportive de la marque bavaroise.

Bien que le groupe BMW ait vu ses ventes baisser de 8,4% l’an dernier, vendant un total de 2 324 809 voitures réparties entre les marques BMW, MINI et Rolls-Royce, la vérité est que la BMW M semblait immunisée contre la crise.

En 2020, 144218 voitures de la division la plus sportive de BMW ont été vendues, soit une augmentation de 5,9% par rapport à 2019 et, surtout, un record de ventes pour BMW M.

Selon cela, la croissance et le record de ventes sont dus au succès des SUV de plus en plus omniprésents. Si vous vous souvenez bien, la gamme BMW M compte actuellement pas moins de six SUV (X2 M35i, X3 M, X4 M, X5 M, X6 M et X7 M).

Plus de bonnes nouvelles

Ce ne sont pas seulement les ventes BMW qui apportent l’optimisme aux hôtes du groupe BMW. Si 2020 a été une année atypique, le groupe allemand a même vu ses ventes progresser par rapport à 2019 au dernier trimestre de l’année.

Au total, sur cette période, ils se sont élevés à 686 069 unités vendues, soit une croissance de 3,2%. Mais il y a plus, aussi les ventes de modèles de luxe (les séries 7, séries 8 et X7) et les modèles électrifiés ont augmenté l’année dernière.

En parlant du premier, bien que BMW ait vu ses ventes baisser de 7,2%, ses trois modèles les plus chers les ont vu croître de 12,4%, accumulant un total de 115420 unités vendues en 2020.

Avec l’arrivée de l’iX3 en 2021, les ventes des modèles électrifiés de BMW devraient continuer de croître.

Les modèles électrifiés (à la fois de BMW et MINI), dans lesquels les hybrides sont insérés brancher et 100% électrique, en hausse de 31,8% par rapport à 2019, la croissance des modèles 100% électriques s’établissant à 13% et des hybrides brancher à 38,9%.