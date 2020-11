Le marché du mobile va croître, mais Huawei a encore des difficultés

2020 n’a pas été une année exceptionnellement bonne pour le marché mobile. La crise mondiale que nous traversons affecte gravement les ventes mondiales provoquant une baisse par rapport aux années précédentes.

Et après une crise comme celle-ci, les choses ne peuvent que s’améliorer … mais pas pour tout le monde. Le marché de la téléphonie mobile va croître, récupérant des chiffres et revenant à la normale, même si malheureusement certaines entreprises ne retrouveront pas les chiffres qu’elles avaient auparavant. L’un d’eux sera un géant comme le chinois Huawei.

Le marché du mobile reviendra à la normale bien que l’on ne puisse pas en dire autant de Huawei

Toutes les entreprises n’ont pas subi la crise de 2020 de la même manière. Samsung a par exemple réussi à se placer dans la position de numéro un des plus grandes marques au monde grâce notamment à sa fantastique gamme de terminaux milieu de gamme et autres haut de gamme comme le Galaxy Note20 Ultra.

Le cabinet d’analystes IDC révèle que les ventes de smartphones croîtra de 2,4% au quatrième trimestre 2020 et en 2021, elle augmentera de près de 4,5%.

Selon ces analystes, les téléphones 5G seront la principale cause de cette croissance mais pas les seuls. En plus de cela, les consommateurs ont changé leurs priorités et si avant de dépenser de l’argent pour les voyages, les restaurants ou les loisirs, la crise nous a amenés à dépenser de l’argent en électronique, les téléphones portables bénéficieront donc le plus de ce changement.

Mais qu’en est-il de Huawei? La firme chinoise a été l’une des plus touchées en 2020 au point d’avoir diminué de près de 59% du volume total des ventes. Malgré avoir présenté des téléphones intéressants cette année, le fait de ne pas avoir de services Google affecte grandement la firme qui voit comment d’autres concurrents l’ont non seulement surpassé (Samsung, Apple, Xiaomi) mais aussi d’autres marques telles que OPPO est dangereusement proche de vous.

Téléphones HuaweiHuawei

Installez les applications Google sur Huawei

Astuces mobiles Huawei

Mise à jour Android 11 sur Huawei

Analyse du Huawei P40 Pro

HarmonyOS

Entrez 45Secondes.fr pour lire l’article complet

Vous pouvez nous rejoindre à Twitter, Facebook

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube!

Publié récemment sur 45Secondes.fr

Wearables: des alliés en matière de sécurité et de santé

OnePlus Nord N10 5G, analyse: OnePlus marche vers le nord avec la 5G et le Snapdragon 690

Ce sont les marques qui adopteront le train en marche mobile pliable en 2021

OnePlus Buds Z, analyse: plus pour moins

OPPO Reno 4 Pro 5G, analyse: un mobile qui donnera beaucoup à parler

Voulez-vous acheter un mobile pas cher? Nous vous apportons les conseils clés pour un achat parfait

POCO X3 NFC, analyse: on ne peut pas dire non pour 200 euros

LG Velvet, analyse: un design haut de gamme, des performances remarquables et un prix pour tous les budgets

L’entrée Le marché mobile va croître, mais même si Huawei a compliqué a été publié d’abord dans 45Secondes.fr.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂