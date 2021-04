Le marathon Twitch apporte au streamer Ludwig le deuxième plus grand nombre d’abonnés

De la Tic-Streamer Ludwig est en ligne depuis le 14 mars et diffusez ce qu’il faut. Cela a attiré l’attention de nombreux téléspectateurs.

Un stream permanent sur Twitch est un grand succès

La durée de diffusion de Ludwig n’est pas claire. Le principe derrière son idée est que chaque nouvel abonné 10 secondes de temps supplémentaire ajoute. Donc, s’il y a toujours de nouveaux abonnés, Ludwig doit rester en ligne plus longtemps. Le flux a failli se terminer, mais ses fans l’ont empêché.

Il y a une certaine fascination de voir combien de temps Ludwig peut tenir. Cela conduit au fait que de plus en plus d’abonnés sont ajoutés.

Il est le deuxième streamer Twitch à 200 000 abonnés pourrait réaliser. Il a craqué ce numéro sur 6 avril. Seul le connu Tyler « Ninja » Blevins est actuellement avec environ 270000 abonnements avant lui. Le marathon stream devrait se terminer après exactement un mois. Jusque-là, Ludwig a encore le temps de battre le record de ninja. Selon le tracker Twitch, Ludwig compte actuellement 212700 abonnements actifs (8 avril, 11 h).

Ainsi, dans les prochains jours, il sera décidé si Ludwig sera le streamer avec le plus d’abonnements. Même si cela devait arriver, la question se pose de savoir s’il peut détenir ces abonnements. Dès la fin de son marathon Twitch, l’intérêt pour lui pourrait décliner. Ludwig doit alors trouver quelque chose de nouveau pour maintenir l’engagement de sa communauté. Parce qu’un succès à long terme le construire et le maintenir est bien plus difficile que de se procurer de nombreux abonnements avec une campagne amusante.

C’est aussi très excitant de voir ce qui fait un succès sur Twitch. Ce sont souvent des idées curieuses qui s’ajoutent au profil d’une personne. Cependant, une deuxième campagne marathon de ce type par un autre streamer ne sera probablement plus aussi réussie. Twitch est très rapide Et si vous voulez réussir sur la plateforme, vous devez toujours trouver quelque chose de nouveau et espérer que la communauté aura l’idée.