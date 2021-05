Le marathon des amis épiques se déroule sur TBS avant le spécial réunion de HBO Max

UNE Amis marathon s’étalant sur plus d’un mois, où s’inscrit-on? Cette semaine, HBO a décidé de casser Internet et à peu près toutes les plateformes de médias sociaux en annonçant l’arrivée de leur très attendu Amis: La Réunion diffusion spéciale sur le service de streaming de HBO HBO Max plus tard ce mois-ci. Cet événement unique célébrera le 25e anniversaire de la série de sitcom à succès offrant une distribution empilée au-delà des personnages principaux de la série.

Pour célébrer un événement d’une telle importance, TBS diffusera chaque épisode de Amis pour l’intégralité du mois précédant le grand jour. Les fans peuvent s’attendre à capturer toute la nostalgie de la série de sitcom à succès qui a défini une génération et influencé celles-ci par la suite. Du sandwich de Ross à la définition de Rachel de la tricherie, attendez-vous à entendre des cris de «pivot» résonner dans votre quartier. Les épisodes seront diffusés en semaine de 10 h 00 à 16 h 00 HE / PT, ce qui vous mènera jusqu’au 4 juin. Le spectacle télévisé de l’année aura lieu le 27 mai, ramenant à nouveau vos colocataires préférés.

Le casting complet de Friends est de retour pour la réunion, y compris Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer. Cependant, de retour comme ils le peuvent, les acteurs reviendront avec leurs personnages réels, pas leurs personnages de télévision bien-aimés. Pour dissiper la confusion, HBO Max a déclaré: « Enfin, afin d’éviter tout malentendu sur ce qu’est cette spéciale, nous voulons indiquer très clairement qu’il ne s’agit pas d’un nouvel épisode original de la série. Le casting apparaîtra comme eux-mêmes, pas comme leurs personnages bien-aimés. «

Suite à la déclaration de HBO Max, il est prudent de supposer que le spécial suivra probablement un format similaire à celui de Will Smith. Le prince frais de la réunion de Bel-Air, diffusé l’année dernière. Parmi le retour complet de la distribution, HBO a annoncé une gamme de camées étoilées avec David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harrington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon et Malala Yousafzai.

La gamme exclusive de camées se souviendra et expliquera comment la série de sitcom à succès a eu un impact sur leur vie. HBO a patiemment attendu de réunir les acteurs après que des retards pandémiques aient perturbé le plan initial de diffusion de l’émission spéciale devant une foule en direct pour lancer HBO Max. Matt Leblanc est apparu dans un épisode du Kelly Clarkson Show, exprimant les retrouvailles comme «les six de nous ensemble parlant du bon vieux temps». Matt Leblanc a dépeint le Joey Tribbiani qui parle doucement pendant dix saisons.

Il a également été révélé que la co-star Courtney Cox avait canalisé sa « Monica » intérieure, accueillant Jenifer Aniston, David Schwimmer, Matthew Perry, Lisa Kudrow et Matt Leblanc dans sa maison de plage de Malibu pour que les retrouvailles aient lieu. Dans les quatre murs de la luxueuse plage de Cox, la distribution bien-aimée a dîné et a réfléchi aux dix saisons infâmes de la série, acceptant enfin de revenir au monde pour célébrer ce que la série était devenue, une série emblématique suivant la vie de six adultes téméraires essayant de faire leur chemin à Manhattan.

Il ne fait aucun doute, alors que l’anticipation atteint des niveaux fébriles, les fans se réjouiront et retrouveront la magie de la série télévisée emblématique en revivant les hauts et les bas du mois de mai sur TBS. Amis: La Réunion sera diffusé le 27 mai sur HBO Max.

