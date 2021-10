Le maquilleur « Bridgerton » décède à 53 ans, quelques semaines seulement après la victoire aux Emmy

Marc Pilcher, le coiffeur et maquilleur primé aux Emmy Awards pour « Bridgerton », est décédé de COVID-19, a confirmé son agence Curtis Brown à Variety.

Il avait 53 ans.

Marc Pilcher a remporté un Emmy pour la coiffure exceptionnelle d’une période et/ou d’un personnage pour l’épisode « Art of the Swoon » de « Bridgerton » aux Creative Arts Emmy Awards 2021 de la Television Academy le 11 septembre 2021 à Los Angeles. Dan Steinberg / AP

La nouvelle survient seulement trois semaines après que le styliste basé au Royaume-Uni – qui a été doublement vacciné et n’avait aucun problème de santé sous-jacent – ​​a récupéré une statuette Creative Emmy à Los Angeles pour son travail sur la série Netflix.

Pilcher a pris et testé négatif sur plusieurs tests COVID-19 pour faire le voyage à travers l’Atlantique et revenir pour la cérémonie. Peu de temps après son retour, il est tombé malade et son état s’est détérioré au cours du week-end. Il est décédé dimanche.

En plus de « Bridgerton », Pilcher était connu pour son travail dans une variété d’émissions, d’émissions de télévision et de films du West End. En 2018, il a été nominé pour son travail sur « Mary Queen of Scots » avec Saoirse Ronan et Margot Robbie.

Il a récemment terminé son travail sur « The King’s Man » de Matthew Vaughan.

Pilcher laisse derrière lui sa famille, ses amis et son cockapoo bien-aimé Yuri.

« C’est avec le cœur le plus profond que nous confirmons que Marc Elliot Pilcher, nominé aux Oscars et créateur/styliste de coiffure et de maquillage lauréat d’un Emmy Award, est décédé après une bataille contre COVID-19 le dimanche 3 octobre 2021 », ont déclaré sa famille et ses amis. Variété dans une déclaration via Curtis Brown.

« Marc est entré dans l’industrie via le théâtre, travaillant sur des spectacles tels que ‘Company’, ‘Sunset Boulevard’ et ‘Aspects of Love’. Comme pour beaucoup, c’était son terrain d’entraînement et pendant 15 ans, il a travaillé dans le West End de Londres et dans tout le Royaume-Uni sur des pièces de théâtre et des comédies musicales majeures. »

« Au début des années 2000, Marc est entré dans l’industrie du cinéma et de la télévision et a travaillé sur des émissions de télévision et des longs métrages en tant que coiffeur, styliste et maquilleur. Pendant ce temps, il a travaillé avec des artistes tels que Dame Judi Dench, Dame Maggie Smith, Shirley MacLaine, Ralph Fiennes, Emily Blunt, Stanley Tucci, Michael Gambon, Madonna, Helena Bonham Carter, Michelle Williams, Kristen Scott Thomas et Sir Ian McKellen parmi tant d’autres. »

« En 2016, il a conçu son premier spectacle, ‘The Collection’ – un drame se déroulant dans le Paris d’après-guerre. En 2019, il a été nominé pour un Oscar pour sa coiffure sur ‘Mary Queen of Scots’. Plus récemment, il avait remporté l’Emmy Award for Outstanding Period And/Or Character Hairstyling pour son travail sur [Season 1] du « Bridgerton » acclamé par la critique de Netflix. Marc a également reçu trois Hollywood Makeup Artist & Hairstyling Guild Awards pour son travail sur « Bridgerton », « Downton Abbey » et « Mary Queen of Scots ».

Golda Rosheuvel dans le rôle de la reine Charlotte dans l’épisode 102 de « Bridgerton ». Liam Daniel / Netflix

« Glamour et extravagant, il a apporté son flair et son style à chaque design. Jamais limité dans son processus de réflexion pour ses créations, il a repoussé les limites et créé un travail jamais réalisé auparavant.

« Il avait 53 ans, doublement vacciné sans aucun problème de santé sous-jacent. »

Les collègues de Pilcher lui ont rendu hommage lundi.

Le décès de Marc Pilcher est au-delà des mots. Je serai toujours impressionné par l’incroyable travail de coiffure et de maquillage qu’il a apporté à Bridgerton. Mon cœur va à ses proches car nous l’avons perdu trop tôt. – shonda rhimes (@shondarhimes) 4 octobre 2021

« Tellement navré par la perte de Marc Pilcher, le créateur de cheveux et de maquillage brillant et visionnaire pour la saison 1 de ‘Bridgerton' », Nicola Coughlan, qui a joué Penelope Featherington dans la série, a écrit sur Instagram.

Tellement navré par la perte de Marc Pilcher, le brillant et visionnaire créateur de cheveux et de maquillage pour Bridgerton Season One.

Marc était tellement passionné par son travail et tellement talentueux. Il n’y a même pas un mois, il remportait son premier Emmy Award. pic.twitter.com/xax3BDYuU9 – Nicola Coughlan (@nicolacoughlan) 4 octobre 2021

« Marc était tellement passionné par son travail et tellement talentueux. Il n’y a même pas un mois, il a remporté son premier prix Emmy. C’est une tragédie qu’il ait été emmené si jeune alors qu’il avait encore tant à faire. Veuillez également utiliser ceci comme un rappel que COVID est toujours un danger bien réel et présent, veuillez vous faire vacciner et vous masquer pour vous protéger et protéger les autres.

« Mon cœur va à ses amis et à sa famille, en particulier à sa merveilleuse équipe Lynda, Lou, Adam, Hollie, Tanya et Claire. Il vous aimait et prenait tellement soin de vous et mon cœur va à vous tous. Repose en paix Marc . »

Phoebe Dynevor, qui a joué Daphne Bridgerton dans la série, a simplement partagé la publication Instagram de Coughlan, ajoutant « À court de mots ».

En rapport: