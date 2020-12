Le maquillage de fête de Nikki est-il réel? La vérité derrière la vidéo virale expliquée

Le maquillage de fête de Nikki est-il réel? Photo: Carlitos Cristian Marquez via YouTube

Voici la vérité derrière la vidéo virale YouTube ‘Party Makeup by Nikki’.

Comme vous le savez, Internet adore tout ce qui est effrayant et dérangeant (voir: Megan Is Missing…) mais il y a une nouvelle vidéo qui circule ces derniers temps et c’est assez terrifiant.

Party Makeup de Nikki est un tutoriel de maquillage apparemment inoffensif au début, mais il devient vite de plus en plus dérangeant. Dans le clip, une femme nommée Nikki nous présente sa routine de maquillage. Jusqu’ici, assez apprivoisé. Cependant, un peu dans le didacticiel, le côté gauche de l’écran se transforme en ce qui ressemble à des images de vidéosurveillance de l’obscurité et Nikki commence immédiatement à regarder directement dans la caméra avant qu’une musique sinistre n’intervienne.

Nikki commence alors à se cogner la tête contre la table et le sang éclabousse partout. Après l’épisode, elle reste assise sur sa chaise, immobile, le visage enflé et un œil qui se contracte, tandis que le sang coule sur son visage.

LIRE LA SUITE: Megan Is Missing est-elle réelle? L’histoire vraie derrière le film d’horreur devient virale sur TikTok

Le maquillage de fête de Nikki est-il réel? La vérité expliquée.

Tout le monde veut savoir si le tutoriel est réel et certains ont émis l’hypothèse que Nikki avait été possédée par un démon. La vidéo a été téléchargée à l’origine en 2014 par The 15 Experience, qui prétend être un pirate informatique qui a réussi à accéder à des images de sécurité prouvant une activité paranormale dans un endroit hanté.

La vidéo a maintenant été supprimée de la chaîne de The 15 Experience, mais la description disait: « La vidéo m’a été envoyée de manière anonyme. Je n’ai aucune information au-delà de cela. C’est à vous de décider si elle est réelle ou fausse. . »

Le hacker 15 Experience encourage les téléspectateurs à visiter the15experience.com sur leurs vidéos et à la fin du tutoriel de Nikki, cependant, le site Web n’existe plus. Selon une vidéo YouTube, le site Web a donné aux téléspectateurs un aperçu de l’activité paranormale de style métrage trouvé. C’est à peu près Blair Witch et pas réel.

Nikki a maintenant également été identifiée comme l’actrice et écrivain haïtienne-américaine Nakia Secrest. Son tweet de juin 2014 prouve que la vidéo n’était certainement pas réelle et qu’elle est bien vivante. Elle a tweeté: « Presque à 1 million de vues. »

Ouf, on peut tous dormir un peu plus facilement ce soir…

H / T: HITC

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂