Le «  manuel d’instructions  » aide à choyer le bébé

Le rêve de toutes les mères, en particulier les mères pour la première fois, est de quitter la maternité avec le bébé et un manuel comme Comment éduquer en 10 leçons. Nous sommes fatigués d’entendre la fameuse phrase qu’un fils ne vient pas avec des instructions, chacun éduque à sa manière et personne ne doit deviner. Évidemment, les mères, avec leur instinct et leur intuition, associées à de bons professionnels, parviennent à mener à bien la tâche avec une usure plus ou moins grande pour les parties concernées. Cependant, j’ose dire qu’il existe un manuel efficace et fonctionnel pour les jeunes. Il s’agit de la carte de Noël des enfants qui, si elle est bien interprétée, fournit des données importantes telles que la personnalité, la nourriture, la qualité du sommeil, les interactions sociales, l’école, la santé, les sports, les loisirs et les jouets, la décoration de la pièce et tant d’autres éléments.

Dans ce principe de vie, lorsque le bébé ne parle pas et ne se fait pas comprendre, quelle mère ne serait pas contente de savoir, à l’avance, que son enfant est sensible au lait maternel et que ce ne sera pas un problème, sous la direction de le pédiatre, pour aller lentement en introduisant d’autres options, en économisant des souffrances inutiles?

Certains enfants adorent se promener dans les lieux publics, avec beaucoup de monde, de lumière et de bruit. D’autres préfèrent une maison calme, avec une routine stable et peu variée. Offrir le contraire, à ces enfants, les mettra mal à l’aise et, à table, toute la famille souffre avec le bébé qui pleure sans raison, dort mal, mange mal et finit par gâcher l’humeur et la marche de tous les famille.

La mère d’une fillette de trois ans est venue me voir pour interpréter la carte de sa fille, car elle avait l’intention de la mettre à l’école, de retourner au travail et de faire face à des problèmes. Elle avait déjà essayé, sans succès, car la fille était très attachée et, même en accomplissant tout le processus d’adaptation, elle a pleuré quand la mère est partie et n’a pas gardé le silence jusqu’à son retour. En étudiant la carte du Natal, j’ai remarqué qu’il y avait ce lien intense avec la mère, et le sentiment d’abandon quand on les laissait dans un endroit relativement étrange, avec des gens qui ne faisaient pas encore partie de leur univers quotidien.

J’ai proposé la solution suivante: la mère expliquait qu’elle ne pouvait pas rester avec elle tout le temps, parce que l’école était pour les enfants, mais elle serait derrière une certaine porte – et la fille pourrait vérifier la présence parce qu’elle verrait le les chaussures de la mère en dessous – en attendant la fin des cours pour partir. Dans les premiers temps, la mère était vraiment derrière la porte tout le temps. Puis il a commencé à prendre une paire de chaussures supplémentaire, ne laissant que ses chaussures à la porte et quittant la pièce. Cette fille avait besoin de savoir que sa mère serait là, au cas où elle en aurait besoin, la libérant de la présence jusqu’à ce qu’elle se sente en sécurité et familière avec le nouvel environnement, quand alors la paire de chaussures pourrait enfin laisser derrière la porte.

Parfois, en raison d’une certaine configuration existant dans la carte Natal, on remarque que l’enfant est condescendant, donnant toujours le tour du plus jeune frère ou ami. La tendance est pour l’adulte à dire qu’il est mignon, car il est poli et gentil, sans se rendre compte que cet enfant grandira et ne saura pas s’imposer ou se battre pour ses droits et ses objectifs. Si cet obstacle est détecté tôt, les parents et tuteurs tenteront de préserver l’espace de l’enfant, en travaillant mieux sur sa confiance en soi.

Bébés avec manuel et mode d’emploi. Facile, simple, indolore et sans effets secondaires, sauf des parents paisibles et des enfants heureux.