Le manteau d’inauguration de Bernie Sanders était mignon – mais une femme ne pourrait jamais se montrer comme ça

Les mèmes de Bernie Sanders assis à l’inauguration hier ont pris d’assaut Internet, inondant les pages Twitter et Instagram depuis vingt-quatre heures.

Bien sûr, les images ont fourni aux gens de quoi rire, créant l’une des premières blagues virales de la nouvelle année; mais je me demande, ces blagues seraient-elles toujours aussi drôles si la même situation avait impliqué une femme?

Ce n’est rien contre Bernie Sanders. Je trouve sa décision de se présenter à un tel événement politique qui était diffusé dans tout le pays, dans une tenue aussi simpliste, assez comique – et beaucoup de gens semblent d’accord.

Mais cela me fait juste penser au double standard dans la société, et comment si Michelle Obama, Hillary Clinton ou même Kamala Harris s’étaient présentées à l’inauguration avec la même apparence échevelée, elles auraient été ridiculisées sur toutes les sources médiatiques. connu de l’homme.

J’imagine qu’il y aurait des commentaires comme: « Qui a-t-elle embauché comme styliste? »

«Pourquoi son équipe la laisserait-elle sortir comme ça?»

«Est-ce qu’elle sait que c’est un événement officiel?»

«Je ne peux pas croire que son mari ait laissé cela se produire.»

C’est presque comme si la capacité d’une femme à s’habiller devait tomber entre les mains d’une partie extérieure.

Nous voyons cela se produire fréquemment sur les tapis rouges. Alors que les hommes peuvent se présenter à des événements avec des jeans déchirés et des chemises froissées, les femmes doivent penser au contrecoup de même essayer d’avoir les cheveux à leur place, ou une ride non repassée.

Et c’est encore pire pour les gens de couleur.

Si Bernie Sanders avait été un homme noir, je suis sûr que les commentaires auraient été très différents. Si c’était une femme noire qui s’était présentée à l’inauguration comme ça, elle aurait été pratiquement crucifiée sur les réseaux sociaux.

Alors, pourquoi est-ce que ça doit être comme ça?

Pourquoi les femmes doivent-elles constamment penser à leur apparence? Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement sortir en pantalon de jogging et ne pas avoir à craindre les regards du jugement?

Pourquoi les femmes ne peuvent-elles pas se présenter au jour de l’inauguration dans la même tenue que Bernie Sanders et recevoir les mêmes commentaires de mèmes et de rires que lui?

Ce double standard qui existe entre la simple idée de la tenue vestimentaire entre les femmes et les hommes est quelque chose qui ne devrait même pas exister en premier lieu.

C’est une autre forme de patriarcat, et je suis tellement fatigué que les femmes doivent modifier leur apparence pour le bien d’un homme – que ce soit avec les vêtements que nous portons ou la façon dont nous sommes censés nous asseoir en public, les jambes croisées.

Cependant, il est tout à fait normal qu’un homme écarte les jambes sur les trois sièges qui l’entourent. L’hypocrisie est palpable.

Les femmes apprennent à éditer pour l’approbation des hommes et à éditer pour l’approbation de la société.

On nous apprend à gérer notre comportement et notre personnalité en fonction des désirs masculins et à le faire avec enthousiasme.

Et ces sanctions que nous imposons aux jeunes filles ne sont pas des incidents isolés.

La pratique des femmes qui se modifient elles-mêmes, se préoccupent de notre apparence et de notre tenue pour ne pas être obligées de faire face à un ridicule dans les espaces publics est un contributeur direct à toutes les horribles violences basées sur le genre que nous voyons constamment dans les nouvelles.

Les femmes ne sont que des êtres humains – nous ne sommes pas ces super-êtres qui devraient avoir à supporter ce poids de devoir plaire à pratiquement tout le monde, mais être misérables nous-mêmes.

La société a parcouru un long chemin en ce qui concerne certaines actions basées sur le genre, mais d’une manière ou d’une autre, cette question n’a pas été abordée.

Il est temps de changer cela.

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Chicago. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram.