Le manteau de Bernie Sanders produit des mèmes d’inauguration épiques et les médias sociaux ne peuvent pas en avoir assez

Cela fait un bon moment que nous n’avons pas eu un événement majeur avec des stars, alors pardonnez-nous d’être un peu trop enthousiasmés par le manteau de Bernie Sanders lors de l’inauguration!

Maintenant, écoutez, je pense que nous pouvons tous dire que les vêtements formels ont peu ou pas de place dans nos vies ces jours-ci.

La plupart d’entre nous ne se souviennent même pas de la dernière fois que nous avons porté autre chose que des pantalons de survêtement à nos réunions Zoom.

Mais il semble que Bernie Sanders a poussé un peu trop le chic décontracté avec sa tenue du jour de l’inauguration et les médias sociaux ne peuvent pas en avoir assez!

Le manteau de Bernie Sander est le discours d’Internet.

Le temps froid n’allait pas toucher le sénateur de 79 ans alors qu’il portait un manteau d’hiver, des mitaines en laine et un masque facial lors de la cérémonie d’inauguration à distance sociale.

Sanders a également transporté un dossier en manille sur les marches du Capitole et, même si personne ne sait vraiment pourquoi, nous n’allons pas remettre en question les choix d’accessoires d’un homme occupé!

Il s’avère que les mitaines sont bien plus qu’un simple incontournable de l’hiver. C’était en fait un cadeau d’un supporter!

Un journaliste a tweeté, «Les mitaines de Bernie sont fabriquées par Jen Ellis, une enseignante d’Essex Junction, dans le Vermont. Elle les lui a données il y a plus de 2 ans et a été surprise quand il a commencé à les porter pendant la campagne électorale.»

Elle a également révélé que les gants étaient fabriqués à partir de pulls en laine recyclés et doublés de molleton fabriqué à partir de bouteilles en plastique. On dirait que ce sénateur soucieux du climat fait des choix de mode respectueux de l’environnement.

Et si vous pensiez que le manteau du jour de l’inauguration de Bernie Sander vous semblait familier, vous avez raison.

C’est le même manteau que celui de son mème viral «Je demande encore une fois».

Le mème provient de la vidéo de campagne de Sanders au début de 2020 alors qu’il appelait à son soutien lors de sa deuxième course à la présidence. Mais, comme toutes les bonnes blagues virales, il est rapidement devenu une tendance à modifier des déclarations alternatives par rapport à la citation originale de Sanders.

Donc, si le sénateur pensait que les médias sociaux le laisseraient s’asseoir discrètement à l’inauguration sans un seul mème, il pensait mal.

Les médias sociaux sont devenus fous pour le manteau de Bernie Sanders lors de l’inauguration.

Les tweets, mèmes et modifications affluent sur le look hivernal de Sanders. Le natif du Vermont nous servait le grand-père à une énergie de jeu de football et prenait la distance sociale au maximum avec un siège complètement isolé.

Voici quelques-unes des meilleures réactions à la tenue du jour de l’inauguration du sénateur Sanders:

Bernie Sanders est le héros de la mode dont vous ne saviez pas avoir besoin.

Son sit socialement éloigné est également une humeur totale pour ceux d’entre nous qui s’essoufflent lors des fêtes.

Puis sont venues les modifications de tous les endroits où Sanders semble appartenir à cette tenue.

Alors que l’inauguration de Joe Biden et Kamala Harris en était une pour les livres d’histoire, nous sommes heureux que Bernie Sanders ait pu nous donner un peu de relief comique avec sa déclaration de mode lors de l’événement historique.

