Le manque de représentation des médias lorsqu’il s’agit de montrer l’amour noir doit être abordé

Il y a toujours eu un manque de représentation en ce qui concerne les Noirs ornant les écrans de différents films / émissions de télévision.

Ce manque de représentation a été évoqué à plusieurs reprises par de nombreux membres de la communauté noire et, pour la plupart, une pléthore de films ont vu le jour au cours de la dernière année et ont donné aux Noirs des rôles de premier plan dans une variété de films acclamés par la critique. .

Mais, j’ai aussi remarqué que même si les Noirs sont choisis pour des rôles dans les médias – il semble maintenant y avoir un manque de représentation pour l’amour noir.

Cette prise de conscience a commencé quand j’ai finalement regardé l’émission Bridgerton.

Il y a de nombreux problèmes concernant la race qui affligent cette émission de Netflix, à commencer par le fait qu’il n’y a que trois Noirs dans l’ensemble de l’émission. Mais j’ai remarqué que le couple principal était un homme noir et une femme blanche.

Cela m’a semblé étrange étant donné que l’un des producteurs est Shonda Rimes – et le spectacle a été réalisé sous sa société de production.

Ensuite, il y a d’autres émissions comme Euphorie, où certains des couples principaux sont aussi comme ça – Rue & Jules, Cassie & McKay.

Dans des films tels que Spider-Man: retour à la maison, où Tom Holland et Laura Harrier étaient en couple, puis à Spider-Man: loin de chez soi, c’était Tom Holland et Zendaya en couple.

C’est comme si personne ne voulait écrire ou même lancer deux Noirs pour jouer les principaux intérêts amoureux dans ces énormes films de block-buster.

Il n’y a absolument rien de mal avec les relations interraciales – ou de leur donner une représentation.

Mais cela commence à devenir un problème lorsque c’est le seul type de relation qui se produit, en particulier lorsqu’il s’agit uniquement d’un homme / femme noir et d’un homme / femme blanc.

Il y a des films comme L’amour de Sylvie, qui se sont avérés très efficaces auprès du public et dépeignent un amour noir authentique.

Même si Hollywood choisit de ne représenter que les couples interraciaux, il existe tant d’autres types en plus des couples noirs et blancs stéréotypés, qui sont tout aussi beaux et tout aussi importants.

C’est décourageant de ne montrer que la moitié d’un couple BIPOC – et c’est épuisant que ce soit le seul type de représentation qui soit promu.

Les couples noirs existent évidemment, et ils sont tout aussi importants à prendre en compte lors du casting de films / émissions de télévision. C’est bien d’avoir ce genre de représentation et de produire activement des films qui permettent à ce genre de représentation de transparaître.

Je pense qu’il est très important pour les jeunes enfants noirs de voir les relations avec les Noirs d’une manière saine – et la seule chose que tous les enfants consomment, ce sont les médias.

Et ce ne sont même pas les enfants noirs, mais n’importe quelle personne noire.

Comme cela a été dit d’innombrables fois, les Noirs sont capables d’exister en dehors de notre traumatisme. Et cela signifie tellement quand nous pouvons obtenir des films qui ne parlent que de l’amour noir et montrer magnifiquement ce genre d’amour de manière traditionnelle.

À l’avenir, il serait bénéfique que des réalisateurs noirs, des écrivains noirs et des producteurs noirs créent ce genre d’histoire.

Même si le film Reine et Slim n’est pas le film le plus agréable, il a fait un travail incroyable en désignant activement une actrice à la peau sombre en tant que leader; et pas seulement, pour mettre en valeur deux acteurs à la peau sombre en couple.

C’est la partie la plus importante, et c’est le genre de représentation que la communauté noire demande – ou honnêtement, demande.

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Chicago. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram