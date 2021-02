Le manque de processeurs stagne la production automobile

Si, en 2020, le coronavirus et les confinements qui en résultent sont venus arrêter pratiquement toute la production automobile pendant de longues semaines, en 2021, c’est le manque de processeurs et de composants de semi-conducteurs qui crée toutes sortes de perturbations dans les lignes de production automobile.

Les automobiles d’aujourd’hui ont besoin à la fois de processeurs à semi-conducteurs et de composants et de pneus pour fonctionner correctement. De la gestion moteur à l’infodivertissement, sans oublier les assistants à la conduite, le fonctionnement de la voiture doit passer par ces petits «cerveaux» électroniques.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ce manque de processeurs se produit actuellement.

Lorsque la pandémie a contraint la plupart des usines à s’arrêter pendant de longues semaines au premier semestre 2020, les constructeurs automobiles ont également réduit leurs commandes de divers composants, tels que des processeurs. Ce que l’industrie automobile ne prévoyait pas, c’est la forte reprise du marché au cours des derniers mois de 2020.

L’industrie automobile s’est empressée de passer de nouvelles commandes pour les transformateurs afin de faire face à l’augmentation soudaine de la demande, mais les producteurs de transformateurs – principalement asiatiques – ont tout simplement échoué et ne réagissent pas.

Cela est principalement dû à l’augmentation de la production de processeurs pour ordinateurs et consoles de jeux. « Blâmez » la pandémie pour cela aussi. Beaucoup de gens travaillent désormais à domicile (télétravail) ce qui a conduit à une augmentation généralisée des achats de matériel informatique, et le lancement de consoles, comme la Playstation fin 2020, a poussé les producteurs de processeurs à atteindre leur limite de capacité de production.

Plus de 100 composants semi-conducteurs par voiture

Aujourd’hui, il y a un manque de processeurs et de divers composants semi-conducteurs dans l’industrie automobile, partout dans le monde, dont plusieurs ont déjà dû réduire la cadence de production dans leurs lignes de production.

Toyota a dû arrêter une ligne de production en Chine, (maintenant) Stellantis au Mexique et au Canada et Ford aux États-Unis, par exemple. L’Europe n’est pas différente. Honda a dû arrêter son usine de Swindon, en Angleterre, pendant plusieurs jours; Audi a dû mettre 10 200 employés à temps partiel dans ses usines d’Ingolstadt et de Neckarsulm; et Opel a pris une décision identique dans son usine d’Eisenach.

Daimler, également, prend déjà des mesures pour remédier au manque de transformateurs dans plusieurs de ses usines allemandes. Du placement d’employés à temps partiel à la réduction des quarts de travail de 30 minutes par heure (Brême).

Cette crise de manque de processeurs et de composants à semi-conducteurs n’est pas encore terminée, selon plusieurs rapports de l’industrie. Les automobiles contenant aujourd’hui plus de 100 composants semi-conducteurs, le manque d’un seul suffit à arrêter toute la production d’un modèle. Certains transformateurs ont déjà annoncé une augmentation des investissements dans leur production pour répondre à la demande, mais il faudra peut-être plusieurs mois pour que la situation se normalise.