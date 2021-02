Le manque affectif laisse le cœur serré

Vous connaissez cette blague que nous jouons parfois, quand nous avons été sans petit ami pendant longtemps ou que quelqu’un de spécial nous manque: «j’ai besoin»? Ainsi, après avoir lu ce texte, vous pouvez avoir un nouveau sens. Et vous ne voudrez plus ressentir cela, même pas comme une blague.

Mais vraiment, une chose est un discours comme celui-là, jeté de nulle part. Une autre est la réalité d’une personne qui souffre de ce mal, si courant aujourd’hui: le manque affectif.

La carence affecte les hommes et les femmes, mais je ne sais pas pourquoi, personnellement et dans mon expérience de bureau, je vois cela plus chez les femmes. Le nécessiteux est cette personne qui guide sa vie et son bonheur, surtout en aimant, dans l’autre. C’est cette personne qui ressent un immense besoin d’être aimée, comme si elle avait besoin de l’autre pour se sentir vraiment spéciale.

En fait, le sentiment est le suivant: je veux me sentir spécial. Je veux ressentir une priorité absolue dans la vie de quelqu’un. Je veux sentir que quelqu’un m’aime tellement, mais tellement, qu’il donnerait sa vie pour moi. Toutes ces sensations existent, mais la plupart d’entre elles sont inconscientes en réalité. Nous ne réalisons pas qu’il en est ainsi, mais nous le faisons de cette façon.

Lorsque votre copain a oublié d’envoyer un message de bonjour, par exemple, la puce grasse est déjà installée derrière votre oreille. C’est comme si je ne pouvais pas survivre sans ça. Il y a une peur incroyable de perdre l’amour. Vous voyez, cela peut être différent de la jalousie (bien que les gens confondent et puissent même ressentir les deux) parce que ce n’est pas une peur que vous ayez quelqu’un d’autre, mais que cette autre personne vole ce qui vous maintient en vie.

Et quand ça passe de la jalousie à l’obsession. C’est comme si vous étiez dans le désert et que c’était votre seul verre d’eau. Eh bien, que feriez-vous si vous voyiez quelqu’un s’approcher de lui? Dans ce cas, le manque d’affection entraîne de nombreux problèmes relationnels et, dans presque tous les cas, empêche en fait le bonheur de la personne.

Eh bien, mais que faire avec ça … Traiter la privation émotionnelle n’est pas facile. En effet, il s’installe généralement dans notre inconscient avec les premières expériences d’amour, à la maison ou avec nos soignants. Il y a aussi des aspects de la personnalité qui doivent être analysés, ainsi que des changements de comportement et des sentiments profonds, souvent liés même à la grossesse.

Le besoin doit être pris au sérieux et la première étape consiste à le reconnaître. Le fait de savoir que vous êtes affectueux vous fait commencer à repenser ce que vous faites de votre vie. Commencez également à analyser ce qui fait fuir vos partenaires, étouffés par quelque chose qui ressemble même à de l’amour, mais c’est juste un besoin de vouloir. Et personne n’aime avoir un faux amour, n’est-ce pas?

Si vous vous identifiez, demandez de l’aide. Principalement pour trouver où cela a commencé, comment cela a commencé et pour changer les schémas de pensée qui génèrent le sentiment de solitude que cela apporte et qui est très dérangeant. S’aimer soi-même, en premier lieu, est un besoin latent, puisque tout l’amour que vous avez vient de l’intérieur. Trouvez, en vous-même, un espace d’amour, quelque chose qui déborde et n’est pas toujours à moitié, en attente d’être rempli.