Le mannequin Timothée Chalamet embrassé à Coachella a reçu des menaces de mort

Après avoir été vue en train d’embrasser Timothée Chalamet, Sarah Talabi a reçu des menaces de mort de la part de ses fans. Connaître tous les détails de la plainte que vous avez déposée.

© GettySarah Talabi et Timothée Chalamet

Les dernières heures ont été complètement scandaleuses pour Timothée Chalamet. L’acteur, qui tout au long de sa carrière a su garder sa vie très privée, a vu comment sa situation sentimentale est devenue d’intérêt public. En effet, via Twitter, une vidéo de lui embrassant une fille qui, au début, semblait inconnue, est devenue virale ce week-end à la fête de coachella.

Cependant, peu de temps après, on sut que celui qui avait volé le Le coeur de Timothée Chalamet est actuellement le Sarah Talabi, mannequin de Victoria’s Secret. D’origine nigériane, cette jeune femme est bien connue sur Instagram et, de ce qu’on a vu, une très bonne amie de l’acteur. À tel point que, compte tenu de l’impact médiatique que leur relation a pris, elle a décidé de sortir et de parler.

dans ses aveux Talabi n’a ni confirmé ni nié avoir embrassé le protagoniste de dunes, ce qui a généré encore plus d’intrigues chez les fans. Cependant, la vérité est que le modèle a récemment déposé une plainte publique parce que reçu des menaces de mort par certains partisans de Timothée. tel que collecté Page 6, La jeune femme a dû témoigner devant la police sur ce qui s’était passé.

D’après ce que lesdits médias ont publié, le procès dit: « J’ai reçu des menaces de mort et des messages haineux de fans de Timothée. Ce n’est pas juste et ils doivent arrêter”. Aussi, pour ce qu’il a partagé Page 6certains des messages qui lui sont envoyés disent : «Tu ferais mieux de prendre soin de toi maintenant que tu sors avec Timothée», tandis qu’un autre fan lançait : «Ne pense pas pouvoir embrasser Timothée et t’en sortir indemne.”.

En revanche, une troisième personne a écrit : «Fille, je te conseille de rester loin de Timothée”. Par conséquent, face à ces menaces, Sarah Talabi non seulement parlé avec la police, mais avant Page 6 Elle a avoué qu’elle s’inquiétait de ces messages haineux parce que « ils combattent leurs propres démons”. Puis, il a poursuivi : «J’aimerais que vous envisagiez une thérapie et que vous obteniez l’aide dont vous avez besoin.”.

Il a également déclaré qu’actuellement elle n’est pas prête à parler d’ellesituation amoureuse avec Timothée”. Autrement dit, pour l’instant, il est seulement préoccupé par le fait que ces messages haineux s’arrêtent et qu’ils ne continuent pas à entrer dans une relation qui, apparemment, ne sera pas encore publique. Pour sa part, Timothée Chalamet Il n’a fait aucune déclaration sur la fuite de la vidéo ou les menaces de mort.

Bien sûr, il est probable que Chalamet ne le fasse pas puisqu’il a toujours évité les scandales, les fuites sur sa vie privée et, évidemment, ne fera plus exception. En fait, depuis que ces images de lui ont fuité sur Coachella ni lui ni ses opinions n’ont été entendus à nouveau.

