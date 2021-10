Le mannequin Irina Shayk répond à Celeste Barber après avoir recréé la pose de bikini

Il semble que le mannequin Irina Shayk ne craigne pas un peu de moquerie douce et a tout pris dans sa foulée après que la comédienne Celeste Barber a copié l’une de ses poses de bikini.

Celeste, 39 ans, partage régulièrement des photos et des vidéos avec ses 8,4 millions de followers, reproduisant tout le monde, de Rihanna et Britney Spears à Kim Kardashian et Gwyneth Paltrow.