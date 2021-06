Le manga Jujutsu Kaisen aura une pause d’un mois

En raison de problèmes de santé, l’auteur du manga Jujutsu Kaisen, le mangaka Akutami Gege, va faire une pause d’un mois.

Alors que l’anime va de plus en plus, le Manga Jujutsu Kaisen fera une pause. Dans le dernier chapitre du manga, nous avons plusieurs notes de l’auteur dans lesquelles il dit à tous les adeptes de Jujutsu Kaisen que le manga aura une pause.

Cette pause durera un mois en raison de problèmes de santé, mais Akutami Gege assure que sa maladie n’est pas grave du tout. Bien que la pause soit d’un mois, l’auteur lui-même n’a pas dit quand il reviendrait. Le retour du manga Jujutsu Kaisen sera annoncé dans Weekly Shonen Jump.

Où vous pouvez lire Jujutsu Kaisen en espagnol

À ce jour, le seul endroit où vous pouvez officiellement lire Jujutsu Kaisen en espagnol est Manga Plus. La plateforme publie chaque semaine, sauf rupture avec l’auteur, le travail d’Akutami Gege chaque semaine. Le dernier chapitre est le numéro 152.

Manga Plus est une plateforme qui publie ce manga ainsi que d’autres mangas de renom tels que One Piece, Dragon Ball Super, Boruto : Naruto Next Generations, Black Clover ou Boku no Hero Academia (My Hero Academia). Même semaine après semaine, il remplace des mangas déjà sortis comme Rurouni Kenshin ou Jojo’s.

Le téléchargement de Manga Plus sur les téléphones mobiles et les tablettes est entièrement gratuit. Chaque manga peut également être lu à partir du navigateur Web.

intrigue manga

Yuuji Itadori, un lycéen aux capacités physiques rares, passe ses journées à rendre visite à son grand-père hospitalisé. Mais un jour, des esprits maudits dormant dans son école se libèrent et des créatures fantômes apparaissent. Malgré cela, Yuuji entre dans le complexe scolaire pour sauver ses camarades de classe… !

Premiers chapitres du manga

Ryômen Sukuna, chapitre 1

Peine de mort cachée, chapitre 2

Pour moi, chapitre 3