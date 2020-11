Le manga Dragon Ball Super 67 sera le dernier de l’arc de Moro

Le manga Dragon Ball Super 67 arrivera en décembre et sera le dernier de l’arc Moro. Ceci est confirmé par le site officiel de Dragon Ball.

Depuis quelques chapitres, Toyotaro, éditeurs et du site officiel, nous disent que l’arc Moro (Le Prisonnier de la Patrouille Galactique) atteint son apogée. Alors que nous pensions que 66 serait la fin, ils ont maintenant déclaré sur le site officiel que le Dragon Ball Super 67 manga ce sera le dernier.

Mais le dernier de l’arc, comme Toyotaro et Akira Toriyama ont l’intention de continuer l’histoire de Dragon Ball Super. Cela a été confirmé par l’un de ses éditeurs le mois dernier avec la sortie du manga Dragon Ball Super 65.

Aujourd’hui, nous avons eu les premières ébauches du chapitre 66. Il y a 12 pages dans lesquelles nous voyons, avec un dessin encore à terminer, un peu du combat entre Goku Ultra Instinct et un Moro qui lorsque le pouvoir de Merus déborde, fusionne avec la Terre . Whiss et Bills sont appelés par le grand prêtre et c’est ici que Whiss informe Goku du point faible de Moro. Lorsque ce point apparaît, les miroirs où il abrite la puissance de Merus, le Prince du Saiyan entre en scène prêt à mettre fin à Moro.

Le manga Dragon Ball Super 67 a encore un long chemin à parcourir. Bien que le 20 de chaque mois soit généralement le moment où le manga arrive, la date peut varier. Du 19 au 21 décembre, ce manga pourrait être lancé qui mettrait fin à l’arc Moro.

Comme chaque mois, dans 45Secondes.fr vous aurez les brouillons, les premières fuites, le manga en espagnol (grâce à Manga Plus) et les critiques.