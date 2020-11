Le manga Dragon Ball Super 66 disponible en espagnol

Le manga Dragon Ball Super 66 arrive en espagnol. Goku continue de combattre Moro, l’un des méchants qui a donné le plus de guerre de l’histoire.

Après les brouillons de Toyotaro et les premières images divulguées, vient le manga Dragon Ball Super 66. Chaque mois, nous avons un rendez-vous, et c’est que Son Goku et sa société reviennent plus forts que jamais. Nous sommes à l’apogée de cet arc de Moro où nous avons un Goku qui donne tout étant Ultra Instinct. Ci-dessous vous pouvez lire ce manga qui nous vient en espagnol grâce à Manga Plus.

REMARQUE: Le manga Dragon Ball Super 66 sera disponible le 20 novembre à 17h00 en Espagne (Péninsule). Le dernier de l’arc, le manga Dragon Ball Super 67, sera parmi nous le 19 décembre.

Parcelle de Dragon Ball

Le temps passe, depuis cette grande bataille entre Goku et Majin Boo … Maintenant, dans un monde qui a retrouvé la paix, une nouvelle bataille approche !! Ce nouvel ennemi vient-il du « Sixième Univers »!? Une nouvelle série complète de « Dragon Ball », où « un après » est écrit, dans un projet original d’Akira Toriyama.

Derniers chapitres du manga

-Les différentes confrontations, Dragon Ball Super 57

-Son Goku arrive, Dragon Ball Super 58

-Le signe d’Ultra Instinct, Dragon Ball Super 59

– Erreur de calcul de Merus, Dragon Ball Super 60

-La renaissance de Vegeta, Dragon Ball Super 61

-Annihilation totale, Dragon Ball Super 62

-La détermination de Merus, Dragon Ball Super 63

-Ils sont Goku la patrouille galactique, Dragon Ball Super 64

-Ils sont Goku le Terrien, Dragon Ball Super 65