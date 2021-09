Le manga de « One Piece » fera une brève pause dans sa publication

Les lecteurs de « One Piece » atteignent des niveaux d’excitation insoupçonnés après avoir abordé la partie la plus excitante de leur histoire actuelle, offrant à chaque membre de l’équipe « Straw Hats » l’opportunité de briller dans leurs tentatives de libérer les frontières de la nation Wano.

Cependant, tout semble indiquer que le manga d’Eiichiro Oda est sur le point de présenter une brève pause dans sa publication, même si jusqu’à présent aucune raison officielle n’a été avancée, bien qu’il ne semble pas que l’auteur va trop s’éloigner de sa création.

ONE PIECE sera en pause la semaine prochaine dans le numéro 42 du Weekly Shonen Jump. La série reprendra comme prévu dans le numéro 43. – Shonen Jump News – Non officiel (@WSJ_manga)

Via Twitter, une page d’actualités non officielle liée au magazine Shonen Jump, qui s’est avérée dans le passé avoir des sources fiables pour ses annonces, a indiqué que « One Piece » a une brève pause programmée dans sa publication, quelque chose qui laissera les fans du série sur le bord de leurs sièges. Heureusement, cette absence ne sera constatée que dans le numéro 42 du magazine, reprenant son activité dans le numéro 43.

Dans son dernier chapitre, « One Piece » a offert à ses lecteurs l’opportunité d’en savoir plus sur les origines de Yamato, en plus de voir Zoro complètement guéri de ses blessures, rejoignant Sanji dans son combat contre King and Queen, bien qu’il soit toujours en attente que Luffy rejoint la mêlée.

L’adaptation animée de « One Piece » est restée très proche de rattraper son homologue imprimé, atteignant récemment la marque impressionnante de 1024 épisodes, étant l’une des séries d’animation avec la plus longue extension à la télévision contemporaine, donc son adaptation à l’action en direct sur Netflix sera un défi à grande échelle s’il veut correspondre à sa profondeur narrative.