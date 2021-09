Le manga de « Jujutsu Kaisen » dépasse les 55 millions d’exemplaires vendus

L’industrie de l’anime et du manga génère des centaines de titres par an qui, consciemment ou non, rivalisent pour attirer l’attention du public et, espérons-le, gagner suffisamment de popularité auprès du public occidental. Gege Akutami aurait atteint cet objectif avec son jeu d’action surnaturel « Jujutsu Kaisen ».

L’œuvre, dont la publication dans le magazine Shonen Jump a commencé en 2018, a attiré l’attention du public occidental avec le début de la diffusion de son adaptation en anime en octobre 2020, atteignant actuellement son 17e volume de publication, qui sera publié au Japon le 4 octobre. .

Avec « Jujutsu Kaisen », Akutami présente l’histoire de Yuji Itadori, un lycéen qui vit en apparente harmonie avec son grand-père, possédant un talent inné pour le sport, rejoint un club scolaire dédié à l’investigation de l’occultisme, où il finit devenir l’hôte d’une puissante malédiction, pour laquelle il est emmené dans une école spéciale où il doit apprendre à contrôler ses nouveaux pouvoirs magiques.

Selon le compte Twitter officiel de cette franchise, « Jujutsu Kaisen a réussi à vendre 55 millions d’exemplaires à ce jour, dont les 2,5 millions d’éditions publiées pour son premier tirage lors de sa prévente. Cette marque n’est dépassée que par le tome 67 de « One Piece » avec 4-05 millions et le dernier tome de « Demon Slayer » avec 3,95 millions.

L’été dernier, « Jujutsu Kaisen » a pris une pause pour améliorer la santé de son auteur, reprenant sa publication dans le Weekly Shonen Jump en août dernier. Sa série animée a une saison en développement, tandis qu’une préquelle sous la forme d’un long métrage sortira en salles au Japon en décembre prochain sous le titre « Jujutsu Kaisen 0 ».