Le manga de « Berserk » présentera un nouveau chapitre en septembre

Les fans d’anime et de manga pleurent toujours la perte de Kentaro Miura, un éminent auteur décédé au début de 2021 en raison de graves problèmes de santé qui a été largement acclamé « Berserk », sa création la plus célèbre et la plus influente du genre dark fantasy.

Bien que la mort de Miura aurait laissé une grande inconnue concernant le futur éditorial de « Berserk », une histoire que certains rapports indiquaient qu’elle était déjà proche de son arc final, il semble que le groupe éditorial Young Animal s’apprête à lancer un nouveau chapitre dans l’histoire le mois prochain.

Young Animal a présenté une nouvelle déclaration dans laquelle ils précisent que l’avenir de « Berserk » n’a pas encore été déterminé, il reste donc à confirmer si les assistants de Kentaro Miura seront chargés de mettre fin, après trois décennies, aux aventures de Guts et sa vendetta personnelle contre Griffith.

Certains des fans de « Berserk » avaient supposé que le dernier chapitre publié du manga était le dernier sur lequel Miura avait travaillé avant son décès, nous présentant Guts, Casca et le reste de leurs protagonistes prenant une pause au pays d’Elfheim, anticipant le retour du garçon de la Lune sur sa dernière page, laissant ainsi beaucoup de questions en suspens.

Le 364e chapitre, avec une page couleur, de « Berserk » sera publié dans le prochain numéro de Young Animal 18/2021, le 10 septembre. Dans le même numéro, aura : -Une affiche avec les meilleures scènes du manga. -Un livret intitulé « Messages à KENTAROU MIURA » pic.twitter.com/7joBJOOXGC – Manga Mogura RE (@MangaMoguraRE)

6 août 2021





Selon l’utilisateur de Twitter Manga Mogura, Young Animal publiera le chapitre 364 de Berserk le 10 septembre, comprenant une affiche spéciale avec les meilleures scènes du chapitre, une page en couleur et une brochure spéciale intitulée « Messages à Kentaro Miura ».

Suite à la malheureuse adaptation CGI de « Berserk » via Netflix, il n’est actuellement pas prévu d’amener le monde du Falcon Gang dans une nouvelle adaptation anime, qui pourrait prendre beaucoup de temps à se développer après le décès de Miura. Young Animal doit encore définir l’avenir du manga et, en cas de fin, décider qui sera chargé de l’écrire.