Le mandalorien va être une peau dans Fortnite Ch. 2 Saison 5!

Il semble que des fuites pour Fortnite Chapter 2: Season 5 sont déjà sur nous, car Epic a accidentellement publié la vignette du nouveau Battle Pass. Il contient quelques skins uniques qui ne font partie d’aucun type de crossover, donc les fans de tenues originales vont être heureux. Cependant, au centre de l’image se trouve le Mandalorien! Il est la star du très populaire L’émission Disney + appelée The Mandalorian est issue du monde de Star Wars.

Il semble que Fortnite reviendra à ce qu’il faisait auparavant et ne passera pas à plein régime cette fois-ci. Je suppose que The Mandalorian sera la peau “secrète” que vous pourrez gagner en complétant des défis tout au long de la saison. Vous pouvez voir un aperçu de la vignette divulguée pour le prochain Battle Pass ci-dessous.

Les autres peaux ne sont pas aussi évidentes, bien que celle de droite ressemble à une pile de crêpes avec du sirop dessus. C’est un thème très automnal, ce qui est surprenant car nous nous dirigeons vers la saison hivernale. Je suis sûr que nous verrons d’autres skins festifs dans le reste du col, mais nous devrons attendre et voir. Vous pouvez également voir The Child aka Baby Yoda flottant derrière, donc je m’attendrais à ce que ce soit un Pet ou Back Bling que vous pouvez également collectionner. Cela a plus de sens en tant qu’animal de compagnie, car ils reçoivent beaucoup plus d’animation et d’interaction. Quelque chose comme Rocket de la saison Marvel aurait du sens, car il est beaucoup plus animé que votre back bling typique.

Nous devrons attendre et voir à quoi ressemblera le reste du Battle Pass dans un proche avenir. Fortnite Chapter 2: La saison 4 se termine le 1er décembre, vous pouvez donc vous attendre à ce que la saison 5 commence le même jour!