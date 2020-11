Le mandalorien va enfin attacher le grand Cliffhanger final des Rebels de Star Wars?

Depuis que Disney + a « accidentellement » annoncé l’arrivée de Rosario Dawson en tant que Jedi Padawan favori des fans d’Anakin Skywalker sur Le mandalorien Saison 2, les téléspectateurs attendaient son arrivée. Mais l’ajout du populaire Guerres des étoiles Les personnages en direct ont soulevé de nombreuses questions, la principale étant la raison de sa présence dans la série Disney +. Le dernier épisode, «The Jedi», répond heureusement à la question avec les débuts de Ahsoka Tano – elle est là pour résoudre le tragique cliffhanger du Rebelles de Star Warsfinale, tout en préparant le terrain pour l’arrivée d’un autre major Guerres des étoiles scélérat.

[Spoiler Ahead for The Mandalorian Season 2 Episode 5, « The Jedi »]

La dernière fois, nous avons entendu parler d’Ahsoka Tano; c’était à travers Bo-Katan de Katee Sackhoff dans « The Heiress ». En échange de l’aide de Mando pour sécuriser un navire impérial, le chef des Nite Owls a révélé que la personne qui peut l’aider à réunir The Child with the Jedi est Tano, qui se trouve sur la planète forestière de Corvus.

« The Jedi » s’ouvre avec Ahsoka Tano dans Corvus et combat des gardes armés avec ses emblématiques sabres laser à lame blanche en action réelle. Son agenda? Elle est là pour découvrir des informations cruciales que le dirigeant impitoyable de la ville – le magistrat Morgan Elsbeth – s’efforce de cacher à tout prix. La magistrate est tristement célèbre pour avoir pillé des planètes tentaculaires et les avoir dépouillées de leurs ressources naturelles, car sa seule mission est de reconstruire la flotte impériale stellaire. Elle a fait la même chose à Corvus et réduit les habitants de la ville de Calodan à vivre sous son règne draconien qui ne se soucie pas de la vie des autres.

Menacée par la capacité d’Ahsoka à envoyer ses gardes royaux lourdement armés, Elsbeth se tourne vers Mando, qui atterrit dans la ville avec Baby Yoda. Mais après avoir rencontré l’ancien Jedi, le duo conclut un accord pour sauver la ville. Conformément à Le mandalorienSéquences d ‘action dope, Ahsoka et Mando sur la pointe des pieds autour de la ville brumeuse et traquent les gardes, se terminant par le magistrat regardant le bout pointu d’ un sabre laser brillant et la question inattendue – Où est le grand amiral Thrawn?

Rencontrez le grand amiral Thrawn, un méchant familier de Star Wars

Après avoir affronté de nombreux ennemis et joué un rôle majeur dans le siège de Mandalore ainsi que dans la défaite de Maul, Ahsoka est partie pour se frayer un chemin à la fin de la Clone Wars comme elle a perdu sa croyance en l’Ordre Jedi. Mais elle est réapparue, dans Rebelles de Star Wars dans la finale duquel elle s’est associée à Sabine Wren pour retrouver Ezra Bridger manquant, le même Jedi Padawan qui a sauvé Ahsoka de sa bataille mortelle avec Dark Vador.

Ezra Bridger a disparu dans la bataille pour la libération de Lothal qui était attaquée par le commandant impitoyable de l’Empire, le grand amiral Thrawn. L’officier Chiss à la peau bleue, de son vrai nom Mitth’raw’nuruodo, est apparu pour la première fois dans la continuité non-canon Legends de Guerres des étoiles, suivi de romans écrits par Timothy Zahn.

Sa prochaine apparition était dans l’animation Rebelles série où il a tenté de prendre le contrôle de Lothal en battant Ezra Bridger et ses camarades pour être surpassé par le jeune Jedi qui a obtenu le Purrgil – une espèce de créatures massives ressemblant à des baleines – pour prendre le navire Thrawn, le Chimère dans l’hyperespace. Mais voulant s’assurer que Thrawn soit vaincu, Ezra est resté sur le navire et a été présumé être mort avec le commandant. Mais depuis, Rebelles‘producteur exécutif, Dave Filoni a confirmé qu’ils avaient tous deux survécu à l’hyperespace.

Avec Ahsoka en train de griller le magistrat Morgan Elsbeth, qui est apparemment le protégé de Thrawn, sur ses allées et venues Le mandalorienl ‘épisode 5, non seulement le Rebelles cliffhanger final résolu mais aussi le spoiler lâché par Filoni est confirmé. Ahsoka est toujours en mission pour trouver Ezra Bridger qui est miraculeusement vivant, mais le Grand Amiral aussi.

Il a apparemment refait surface pendant le temps entre la Rebelles‘finale et les événements actuels dans Le mandalorien, faisant prendre conscience à Ahsoka de son statut «vivant», la mettant sur le chemin pour le traquer et à son tour, trouver Ezra. Vous pouvez voir le dernier épisode de Le mandalorien La saison 2, qui est maintenant diffusée sur Disney +.

