"Le mandalorien"-Soundtrack fournit des informations sur le laboratoire dans l’épisode 4

À première vue, le dernier épisode « The Mandalorian » semble être un remplissage peu spectaculaire. En y regardant de plus près, cependant, il révèle certains détails qui établissent des liens avec tout l’univers «Star Wars». Par exemple cette chose dans la supposée base militaire …

Attention, spoilers! Les nouvelles suivantes se réfèrent spécifiquement au quatrième épisode « The Mandalorian » de la deuxième saison. Vous continuez à lire à vos risques et périls.

Alors que Cara Dune, Greef Karga, le Mythrol et Mando tentent de faire sauter le camp de Nevarro, ils découvrent qu’il s’agit en fait d’un laboratoire. Dans d’énormes chars, il semble y avoir de nombreux clones qui ressemblent à un Snoke plus récent de « Star Wars: The Force Awakens ».

J’ai dû regarder deux fois pour voir Snoke.

Ludwig Göransson fournit l’indice

C’était une révélation assez flagrante sur l’épisode de The Mandalorian. Mais il y a aussi des voix qui ne sont pas entièrement convaincues que les êtres dans les chars sont en fait les premiers modèles de Snoke. La bande sonore, de toutes choses, pourrait fournir l’indice décisif.

Si vous vous réveillez, vous entendrez le thème de Snoke d’une manière très subtile. Le compositeur suédois Ludwig Göransson a réalisé un chef-d’œuvre absolu avec la bande originale « The Mandalorian ». Ici, il montre une fois de plus son sentiment sur le sujet.

Dans l’attente de l’épisode 5

Les prochains épisodes devraient encore avoir des révélations prêtes qui s’intègrent dans tout l’univers « Star Wars ». « The Mandalorian » est déjà un lien entre la trilogie originale et la suite. La série ramasse des fils lâches et construit un pont en fournissant des réponses à des questions qui sont restées jusqu’à présent ouvertes.

Dans l’épisode 5 ou le chapitre 13, il devrait enfin être à propos d’Ahsoka Tano, après tout, l’épisode s’intitule « The Jedi ». Si nous voyons vraiment Tano, cela pourrait être le meilleur épisode de la saison en cours.