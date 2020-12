Le Mandalorien sera dans le Battle Pass de Fortnite Saison 5

Le Battle Pass de la saison 5 de Fortnite apporte beaucoup de choses. Si nous atteignons le niveau 100, nous aurons un skin The Mandalorian.

Star Wars fait une apparition dans la nouvelle saison de Fortnite. Des épées laser? J’espère! Mais ce qui est sûr, c’est que dans la passe de combat de la saison 5 de Fortnite, nous aurons The Mandalorian.

Comment obtenez-vous le personnage populaire de la saga Star Wars? Eh bien, en acquérant la passe de combat et en atteignant le niveau 100 de celle-ci. Le Battle Pass pour ce chapitre 2: Saison 5 sera disponible pour 950 V-Bucks. En plus du skin mandalorien, nous pouvons également gagner de l’argent de jeu. De cette façon, si nous le complétons, nous pouvons obtenir de nouveaux skins ou acheter le prochain passe de combat (les passes donnent généralement 1500 V-Bucks)

En ce moment, Fortnite, après l’événement Galactus et la fin du compte à rebours, est en maintenance. Dans Epic Games, ils ont dit que la maintenance durerait environ quatre heures, nous devrons donc attendre encore pour voir toutes les nouvelles à venir. Pour l’instant, en laissant de côté la passe de bataille, nous aurons également un nouveau type de récompense totalement surprenant. Ils ont également annoncé un nouveau modèle d’abonnement mensuel. Il y a beaucoup de rumeurs et de peur ici, car les récompenses sous forme de V-Bucks pourraient être affectées.

Le pass, appelé Zero Point, sera disponible sur toutes les plates-formes sur lesquelles Fortnite est: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC Master Race, appareils mobiles et Nintendo Switch.

Dans la vidéo ci-dessus, vous pouvez voir l’événement final de la saison 4. Le grand Galactus a fait une apparition et a essayé de manger la planète entière. Après cela, un compte à rebours d’environ sept heures et demie a marqué le début de la saison 5 en grande partie. Mais maintenant, nous devons attendre encore quelques heures, car les serveurs sont en cours de maintenance.