Le Mandalorien remporte la palme aux Creative Arts Emmys

Alors que les fans attendent la troisième saison de Le Mandalorien, la deuxième saison a commencé son raid sur les Emmys, remportant trois prix aux Creative Arts Emmys avant la cérémonie des Primetime Emmy Awards la semaine prochaine. Le Mandalorien ajouté à un lancement épique de la semaine Emmy pour Disney, avec WandaVision remportant également ses premiers prix sur le plan technique. En se concentrant sur le travail derrière la caméra, les Creative Arts Emmy’s voient les honneurs revenir aux équipes qui rendent la magie à l’écran possible et ouvrent la voie aux principaux prix dimanche prochain.

Le Madalorien a remporté des Emmy Awards pour un maquillage prothétique exceptionnel, une cinématographie exceptionnelle pour une série à une seule caméra (une demi-heure) et un mixage sonore exceptionnel pour une série comique ou dramatique (une heure). Bien que ce qui se passe dans les coulisses et comment cela est honoré ne soit pas exactement un signe de la réussite des acteurs, réalisateurs et scénaristes à l’écran, Disney doit avoir des attentes élevées pour les deux. Le Mandalorien et WandaVision, qui a remporté des prix dans la conception de la production et aussi dans les costumes, pour faire assez bien en une semaine.

Le Mandalorien a été un succès instantané à son arrivée sur Disney +, et la deuxième saison a réussi à ouvrir la voie à la fois à la série dérivée Le livre de Boba Fett et a également vu le retour inattendu de Mark Hamill dans le rôle de Luke Skywalker lors de la finale de la saison. On pense maintenant que la troisième saison de la série arrivera sur Disney + plus tard en 2022 après avoir terminé la photographie principale, et il a été suggéré que la série prendrait du recul par rapport à la première saison maintenant que la deuxième saison a été élaborée. sur l’oeuvre de Mando.

Le cascadeur Brendan Wayne a parlé d’un récent épisode de podcast de Star Wars Sessions et a commenté: « » Je pense que nous avons présenté le monde dans lequel Mando existe maintenant. Non pas qu’il n’y aura pas de nouvelles choses, j’en suis sûr… Je pense qu’il y aura beaucoup moins d’introductions, et beaucoup plus de retour vers la première saison pour approfondir le personnage et des choses comme ça. pense. Ai-je lu un script ? Non. Ai-je entendu des choses ? Sûr. Alors je suppose. Mais je peux vous dire ceci. Si quelqu’un peut continuer à raconter une histoire, c’est Jon [Favreau]. Et faire monter les enchères ? C’est Jon. »

Bien qu’il y ait une longue attente pour Le Mandalorien pour revenir, les fans peuvent s’attendre à voir Le livre de Boba Fett ramenez ce favori des fans ce Noël lorsque la série dérivée sera diffusée. De nombreux fans attendent une bande-annonce pour la série, qui, selon les rumeurs, arriverait le jour de Disney + le 12 novembre. Le jour spécial où Disney présente sa prochaine liste de programmes à venir sur la plate-forme devrait apporter de nouvelles annonces et séquences sur de nombreux Marvel et Guerres des étoiles projets connexes qui arrivent dans les six prochains mois, avec Le livre de Boba Fett étant un choix évident, avec Hawkeye de Marvel, étant donné que les deux séries arrivent avant la fin de l’année.

