"Le mandalorien": Récapitulatif de l’épisode 5 – Appelons l’enfant par son nom

Holla, la Woodfairy! Avec l’épisode 5, la série « The Mandalorian » vous en a sorti. Dans le récapitulatif suivant, nous expliquons pourquoi les fans de « Clone Wars » et « Rebels » en particulier devraient être sur le cloud neuf!

Attention, spoilers! Vous trouverez ci-dessous des informations détaillées sur le cinquième épisode de la deuxième saison de « The Mandalorian ». Le titre: « Le Jedi ». Vous continuez à lire à vos risques et périls.

« The Mandalorian », saison 2, épisode 5: cela s’est produit

Le résultat en une phrase Mando et Baby Yoda débarquent sur Corvus et y rencontrent enfin l’un des derniers chevaliers Jedi.

Mando et Baby Yoda alias l’enfant arrivent sur Corvus. Il est censé y avoir un Jedi qui pourrait enseigner quelques leçons au petit carcajou afin de mieux faire face à ses capacités spéciales. Tout d’abord, ils visitent la ville morne de Corvus et font connaissance avec le magistrat.

Elle a – surprise! – une mission pour le mandalorien. Un Jedi vit dans les bois à l’extérieur de la ville et est censé le mettre hors de combat pour eux. Le prix est une lance en pur Beskar. Bingo, pense Mando, parce que de cette façon, il sait que le Jedi qu’il recherche est à proximité.

Les deux se rencontrent dans la forêt et après un bref duel, ils se rendent compte qu’ils sont du même côté. Mando explique à son homologue, Ahsoka Tano, qu’il a été envoyé par Bo-Katan. L’intérêt d’Ahsoka, cependant, est principalement dirigé vers l’enfant trouvé, qui a regardé l’argument d’une pierre.

Dans une conversation silencieuse, Ahsoka apprend de nombreux nouveaux détails de Baby Yoda – y compris le nom. L’enfant s’appelle en fait Grogu! Nous supprimons donc rapidement les différents noms de l’être et l’appelons par son nom réel. Cela prendra probablement du temps, mais nous devrons nous y habituer. Tout comme Mando!

Comme l’explique Ahsoka Tano après une première séance d’entraînement courte, elle ne pourra pas entraîner Grogu. Le lien entre lui et Din Djarin est bien trop fort pour qu’il puisse faire quoi que ce soit.

Puis Mando et Ahsoka libèrent ensemble la ville de Corvus du magistrat. Alors que les Jedi restent en ville, Mando et Grogu se rendent à Tython, une planète essentielle à la réalisation du pouvoir.

C’est vraiment arrivé

Je ne sais pas par où commencer! L’épisode 5 est plein de références, Easter-Eggs, de nouvelles informations … Afin de ne pas faire exploser le récapitulatif, je vais essayer d’être bref. Si l’une ou l’autre des informations supplémentaires vous intéresse, veuillez demander à M. Google ou simplement commenter à la fin du texte.

Tout d’abord: l’enfer ouais! Enfin, nous voyons Ahsoka Tano comme une vraie figure et pleinement en action. Les premières minutes à elles seules montrent ses compétences et son utilisation habile du pouvoir ainsi que ses deux sabres laser blancs. L’épisode montre également un maître Jedi très calme et calme. Sa nature vivante, qu’elle possédait encore pendant sa formation Jedi sous la direction d’Anakin, a disparu. Elle est en paix avec elle-même et en équilibre avec le pouvoir.

Miaou! Les avez-vous découverts?

La scène autour du feu de camp est particulièrement belle et aussi assez émouvante. Bien sûr, c’est formidable de voir ou d’entendre enfin comment Baby Yoda s’appelle réellement. Mais ce que Grogu Ahsoka Tano doit rapporter est bien plus flagrant. Il a été une fois enseigné par plusieurs (!) Maîtres Jedi dans le temple Jedi de Coruscant. D’une part, cela signifie que Grogu a peut-être rencontré Obi-Wan Kenobi, Mace Windu ou même Maître Yoda. D’autre part, il est également dit qu’il a été témoin de l’Ordre 66 et qu’il était là lorsque le temple a été détruit lors de l’opération Knightfall sous la direction d’Anakin. Mais quelqu’un a réussi à mettre Grogu en sécurité. La petite créature n’en sait plus. Ni qui l’a sauvé ni ce qui s’est passé après.

Le scepticisme d’Ahsoka quant à l’enseignement de Grogu à partir de maintenant n’est pas non plus un accident. Elle sent la peur à Grogu. Une peur similaire qui a également amené quelqu’un d’autre du côté obscur du pouvoir. Bien qu’elle ne mentionne aucun nom, il est indéniable qu’elle parle de son ancien instructeur Anakin Skywalker, plus tard Dark Vador.

On apprend plus tard que le magistrat de la ville est Morgan Elsbeth. Apparemment, un nouveau personnage mentionné pour la première fois dans « The Mandalorian ». Elsbeth a deux – un joli œuf de Pâques – droïdes HK-87. En fait, ce sont des droïdes tueurs sans scrupules. Cependant, ils ne transmettaient pas exactement l’impression dans « The Jedi ». Ils ont été assommés assez rapidement par Ahsoka Tano, et même lorsque le seul droïde HK-87 apparaît sur le toit, Mando peut lui tirer dessus avec facilité. C’est dommage, j’aurais attendu plus de fraîcheur de la part des boîtes de conserve.

A lire : Tuez les araignées - voici comment vaincre les bêtes Aussi cool: les droïdes tueurs de la série HK.

Un autre grand succès – après Ahsoka Tano, le nom de Baby Yoda et son apprentissage sur Coruscant – attend dans le duel entre Tano et le magistrat Elsbeth. Ahsoka veut savoir où est son employeur: le grand amiral Thrwan. Whoop Whoop!

Cela crée un lien vers la trilogie Thrawn de Timothy Zahn. Mais c’est aussi un lien avec « Star Wars: Rebels ». Il est considéré comme l’un des adversaires les plus méchants de toute l’histoire de « Star Wars ». Il est intelligent, déterminé, organisé – et incroyablement dangereux! Pourquoi Ahsoka veut vraiment le trouver n’est pas clair actuellement. Il est cependant concevable qu’elle veuille savoir de lui où se trouve Ezra. Ce qui nous amène directement au point suivant.

Dans l’une des dernières scènes, dans laquelle Ahsoka indique clairement qu’elle ne peut pas entraîner Grogu, elle les envoie tous les deux dans les ruines du temple de Tython. La planète a une signification très particulière pour les Jedi: c’est là qu’ils se sont retirés lorsque la guerre entre eux et les Sith était terminée afin de se regrouper.

Là, Mando est censé amener Grogu, le mettre sur une pierre et attendre. Certains Jedi l’entendront – et pourront peut-être le former davantage. La seule question est: quels Jedi devraient prendre conscience de Grogu? Il n’en reste plus beaucoup. En fait, seul Luc, qui est sur le point de (ou est déjà en train de) construire son nouveau temple. En dehors de cela, il n’y aurait qu’Ezra. Il a peut-être disparu, mais à ce jour, on ne sait pas s’il est mort. Mais serait-il prêt à entraîner Grogu?

Cherchez des maîtres, offrez de jolis yeux écarquillés!

Enfin, deux autres pensées me sont venues à l’esprit:

1. À la fin de Star Wars: The Last Jedi, Rey entend non seulement les voix d’Obi-Wan, de Yoda et des autres maîtres, mais aussi d’Ahsoka. Une indication claire qu’elle est morte à l’époque. Comment est-elle morte? Serait-elle celle qui a été « aspirée » par l’Empire pour obtenir le sang des clones Snoke? Après tout, ce doit être un être avec suffisamment de midi-chloriens.

2. Les deux prochains épisodes, sinon trois, devraient être sur Tython. Au moins un autre argument avec Moff Gideon est en attente. Et Mando devrait l’attirer directement vers lui, puisque le dispositif de suivi est toujours dans son vaisseau.

Dans l’ensemble: bravo, Dave Filoni, bravo!

Faits saillants de l’épisode 5: Mes deux favoris

1. Morai

Dans « The Mandalorian » quelque chose n’est pas simplement placé au hasard …

Cet œuf de Pâques est vraiment dur et beaucoup ne l’ont peut-être même pas remarqué. Lorsque Mando se promène dans la forêt à la recherche d’Ahsoka Tano, un hibou est assis en haut à gauche de l’image. Cependant, quiconque a regardé « Star Wars: Clone Wars » devrait avoir compris l’indication immédiatement.

Il se réfère à l’unique, la famille sensible au pouvoir de Mortis, composée du père, du fils et de la fille. Le hibou est un soi-disant convor, qui est un présage de puissance et une indication d’événements spéciaux. L’histoire entière de celle-ci dépasserait le cadre, mais on peut en dire beaucoup: la chouette possède une partie de l’âme de la fille et «veille» sur Ahsoka Tano. Le Jedi appelle le hibou Morai.

2. Le geste signature d’Ahsoka

Les fans de « Star Wars » sont d’accord: Rosario Dawson est un excellent casting comme Ahsoka Tano.

Un autre petit moment où les fans apprécient à quel point le réalisateur Dave Filoni est connecté à l’univers entier. Dans un court plan, nous voyons Ahsoka Tano séparer ses deux sabres laser. Elle n’a fait cela qu’une seule fois: dans « Star Wars: Rebels » quand elle combat son ancien maître Anakin Skywalker.

Le moment le plus cool de l’épisode 5: Cold Opening

Je ferais mieux de ne pas la déranger.

Quelle introduction au nouvel épisode « The Mandalorian ». Nous sommes sur Corvus, c’est mouvementé et passionnant. Les soldats (qui semblent d’ailleurs être venus tout droit d’un contrôle de radioactivité à Tchernobyl) tirent partout en panique. Et puis l’un des sabres laser blancs d’Ahsoka Tano apparaît sur la photo. Quel moment! L’épisode n’aurait pas pu mieux commencer.

Ahsoka abat un soldat après l’autre en un rien de temps, se faufile hors de l’ombre. Calme et calme comme un assassin. Une formidable ouverture froide avec un Rosario Dawson étonnamment cool, qui aurait dû convaincre même le dernier sceptique après « The Jedi ».