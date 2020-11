"Le mandalorien": Récapitulatif de l’épisode 3 – Nouveaux vieux amis sur Trask

Mais on y va! Après un deuxième épisode plutôt médiocre, « The Mandalorian » livre désormais encore plus et présente un troisième épisode fort – qui dégage même un peu de nostalgie. Vous pouvez découvrir ce qui s’est passé dans « L’héritier du trône » ici.

Attention, spoilers! Vous trouverez ci-dessous des informations détaillées sur le troisième épisode « The Mandalorian » de la saison 2, intitulé « The Heir to the Throne ». Vous continuez à lire à vos risques et périls.

Je m’excuse déjà pour le long article, mais il y en a tellement dans l’épisode actuel! Tant de références au canon, il suffit de les aborder et de les analyser. Mais ça vaut le coup!

« The Mandalorian », saison 2, épisode 3: cela s’est produit

Le résultat en une phrase Le mandalorien et le bébé Yoda atterrissent sur une lune de mer et rencontrent trois autres mandaloriens.

Le Razor Crest se heurte à la lune de l’océan Trask et effectue un atterrissage brutal. Mais tout est bien qui finit bien: le Mandalorien a terminé avec succès sa mission et a remis la femme Frosc et ses œufs à son mari. En retour, il apprend où trouver les siens.

Dans un bar, Din Djarin, comme l’appelle en fait le mandalorien, fait la connaissance d’un des habitants lunaires de la race Quarren. Il connaît la cachette de certains Mandaloriens, à quelques heures de bateau. Il prend donc Mando et Baby Yoda comme passagers – mais poursuit un plan perfide.

En plus des quars, il y a aussi une créature aquatique affamée à bord, que l’enfant trouvé est jeté pour manger. Mando saute après et est enfermé dans l’eau. Les Quarren sont après l’armure Beskar. Mais alors que Mando se bat pour sa vie, l’aide vient de façon inattendue: trois Mandaloriens du clan Kryze le sauvent.

Din Djarin leur explique qu’il doit remettre Baby Yoda aux Jedi. Et – oh merveille – le chef du trio, Bo-Katan en connaît un. Si Mando l’aide en mission, elle lui dira où trouver les Jedi.

C’est vraiment arrivé

Tout d’abord, je dois me débarrasser d’une chose: qu’est-ce que le Razor Crest de toute façon?! C’est juste un tas de ferraille, brûle presque en entrant dans l’atmosphère de Trask, s’écrase presque, tombe du quai (d’accord, c’était assez drôle) – et peut encore être « réparé » avec un peu de corde et de filets ? Notre Mando devrait envisager de ne pas investir une somme incroyable dans les réparations sur chaque nouvelle planète, mais plutôt d’acquérir un nouveau navire. Je doute fort que le Razor Crest survivra au prochain saut dans l’hyperespace …

A lire : Les plans de franchise d'Halloween restent incertains après la fin d'Halloween Donc, si la chose vole à nouveau à un moment donné, alors mange … Oh, attendez!

Sinon, j’étais très heureux que le réalisateur Bryce Dallas Howard – à qui l’on doit le super mème thé de Baby Yoda de la saison 1, épisode 4 – remette l’enfant trouvé au deuxième rang de l’épisode 3. Bien sûr, il y a encore eu des moments amusants cette fois et, à mon avis, un autre hommage à la série « Alien ». Mais heureusement, Baby Yoda n’était plus donc présent comme la semaine dernière.

J’ai trouvé les retrouvailles avec le Mon Calamari (RIP Admiral Ackbar) plutôt cool. C’est une indication de plusieurs faits: Premièrement, les Mon Calamari sont encore occupés à construire des vaisseaux spatiaux. Vous avez déjà soutenu les rebelles avec les ailes B. D’autre part, il révèle que le Mon Calamari – et le Quarren – peut également être trouvé en dehors de la planète Dac.

Révélation 1: Bo-Katan

« Oui, je suis un vrai mandalorien – et j’enlève toujours mon casque! »

Mais maintenant au plus grand moment fort du troisième épisode: La rencontre de Mando et Bo-Katan (Katee Sackhoff). La Mandalorienne n’a pas joué de rôle dans les épisodes bien connus de « Star Wars », mais elle a joué un rôle dans la série « Star Wars Rebels » et en particulier dans « The Clone Wars ». Maintenant, nous la voyons pour la première fois comme une personne réelle, dans l’autre série, elle ne peut être vue que sous forme animée.

Son nom complet est Bo-Katan Kryze, comme elle l’explique elle-même, et appartient au clan Kryze. Au départ, Mando ne la considère pas comme une vraie mandalorienne, car elle et ses deux compagnons enlèvent leurs casques. Mais Bo-Katan indique clairement que tous les clans ne sont pas aussi traditionnels que celui de Din Djarin. Elle-même est née à Mandalore et a combattu dans la grande bataille dans laquelle l’Empire voulait anéantir les Mandaloriens. Elle est la dernière de sa lignée.

Cela signifie-t-il que nous sommes en canon après la mort de Satine Kryze, reine des Mandaloriens et sœur de Bo-Katan? Elle a été tuée par Dark Maul avec la lame sombre. Cela explique également pourquoi Bo-Katan a un tel intérêt à prendre possession de l’extraordinaire sabre laser.

Un peu de conversation nerd? La Grande Purge de l’Empire signifiait que les Mandaloriens se divisaient en différents groupes. Entre autres, trois clans ont émergé qui sont pertinents pour le troisième épisode « The Mandalorian »: le clan très traditionnel auquel appartient Din Djarin et dont les membres sont très désireux de perpétuer l’ancien code de la guilde; le clan Kryze plus cosmopolite auquel appartient Bo-Katan; la Death Guard, un groupe plutôt radical qui a mené des attaques terroristes pendant la guerre des clones et s’est allié à Dark Maul. Ils étaient également en possession de la lame noire pendant un certain temps. A lire : Marvel's Spider-Man: examen de Miles Morales | Court et surtout doux, mais une arnaque totale à plein prix

La lame noire est doublement importante pour Bo-Katan: d’une part parce qu’elle a tué sa sœur et d’autre part parce que c’est une ancienne relique de Mandalore. Même si Bo-Katan est à nouveau en mission à la fin de l’épisode, cela n’aurait pas dû être la dernière fois que nous l’avons vue. Si elle n’apparaît plus dans la saison 2, elle apparaîtra probablement dans la saison 3!

Révélation 2: Ahsoka Tano

Avec la mention d’Ahsoka Tano, un autre personnage du canon est introduit. La femme Togruta Jedi est également issue de la série « The Clone Wars » et y joue un rôle clé. Nous ne les voyons pas (encore) dans « The Mandalorian », mais le simple fait de les mentionner nous révèle l’un ou l’autre détail important.

Puisque nous sommes entre les épisodes 6 et 7 des films « Star Wars », elle devrait être à peu près le seul Jedi qui existe ou pratique encore. Bien sûr, il y a aussi Luke Skywalker, mais il se détend toujours sur Ankh-To. On dirait donc que pour Baby Yoda – à côté de Mando – elle deviendra une personne de référence importante, sinon un maître, et lui expliquera le pouvoir du pouvoir (höhö).

Il révèle également qu’elle semble avoir survécu au duel avec Dark Vador. Le Seigneur Sith était autrefois le maître d’Ahsoka Tano lorsqu’il était Anakin Skywalker.

De plus, une autre question importante se pose: Ahsoka Tano a-t-il toujours les deux sabres laser blancs? Au moins, elle a réussi à «nettoyer» deux sabres laser rouges.

L’empire contre-attaque





Mince et soigné: où l’empire a-t-il soudainement retrouvé de l’argent?



Image: © Disney + / ALLUMER 2020





Même l’armure des stormtroopers est à nouveau parfaite. Eh bien, viser est toujours un désastre.



Image: © Disney + / ALLUMER 2020















Pendant la bataille dans le vaisseau spatial, je me suis senti un peu coincé dans le quatrième épisode « Star Wars ». La façon dont les Mandaloriens se précipitent dans les couloirs et tuent un stormtrooper après l’autre rappelle Luke, Leia, Han Solo et Chewie.

Mais vous souvenez-vous encore du premier épisode de la première saison de « The Mandalorian »? Les stormtroopers avaient alors l’air assez minables et sales. Pas étonnant que l’empire ait été récemment détruit. Mais maintenant, leur armure clignote à nouveau et ils portent tous des armes lourdes. Il semble que l’empire se regroupe. Ceci est également soutenu par le fait que le général (joué par l’acteur « Bosch » Titus Welliver) parle de recevoir le soutien de la flotte dans une conversation holographique avec Moff Gideon (ouais, il est de retour!). Cela fait-il allusion aux premiers pas vers le premier ordre?

C’est aussi drôle que les stormtroopers et les généraux soient toujours aussi poireaux que dans la trilogie originale. Ils ne frappent rien, vous font des pantalons épais, mais quand ils sont attaqués, ils se cachent. Il ne leur manque plus que de pleurer. Aussi le fait qu’ils se cachent dans la cale et se jettent aux Mandaloriens pour manger – rarement stupide! Mais dans l’ensemble une belle séquence qui rappelle le bon vieux temps!

En général, « The Heir apparent » est le meilleur épisode de la saison à ce jour. Elle a tellement de références croisées à d’autres séries et regarde au-delà de l’assiette « mandalorienne ». Maintenant, je suis vraiment excité par le prochain épisode!

Faits saillants de l’épisode 3: Mes trois favoris

1. Hommage « Alien », fermez le second

Mais ces facehuggers sont vraiment partout.

Quand Baby Yoda ne se soucie plus que d’une chose: la nourriture! – tout à coup une petite pieuvre saute de sa soupe dans son visage. Qui n’a pas forcément à penser au film « Alien » à ce stade … Je me demande pourquoi il y a tant de références croisées. Suis-je debout sur le tuyau? Aidez-moi!

2. Bébé Yoda

Oui, Baby Yoda a eu moins de temps d’écran que dans l’épisode 2, mais cela aurait pu être un peu moins. Néanmoins, j’ai célébré un peu les moments avec lui parce qu’il avait tout simplement la meilleure comédie de situation prête. Tandis que Mando et la femme grenouille tentent de toutes leurs forces de débarquer le Razor Crest à mi-chemin indemnes sur Trask, l’enfant trouvé est heureux du grondement, du cliquetis et du cliquetis du Crest!

3. Contexte des mandaloriens

Ah! Donc, tous les Mandaloriens ne sont pas si coincés avec les règles de la guilde. C’est excitant de voir à quel point les clans le gèrent différemment. Mais pour être honnête: Mando, détends-toi! Et enfin enlevez ce fichu casque!

Le moment le plus cool de l’épisode 3: Moff Gideon est de retour!

Ce que la technologie rend possible aujourd’hui …

Enfin, nous revoyons le méchant – même si ce n’est que par hologramme. Mais après deux épisodes et demi sans une trace de Moff Gideon, il semble maintenant jouer à nouveau un rôle plus important. Ne serait-ce que parce qu’il est en possession de la lame noire – ce que Bo-Katan cherche. Il ne peut être vu que brièvement, mais cela suffit pour souligner à nouveau son caractère dur à cuire. Je suis vraiment impatient de voir où cela mènera cette saison.