"Le mandalorien": Récapitulatif de l’épisode 2 – Ice, Ice, Baby!

L’aventure de Mando et de son enfant trouvé se poursuit. Dans le deuxième épisode « The Mandalorian » de la saison 2, les deux sont plongés dans des climats glaciaux. Vous pouvez découvrir comment ils sont arrivés là-bas et ce qu’ils vivent dans notre récapitulation.

Attention, spoilers! Vous trouverez ci-dessous des informations détaillées sur le deuxième épisode « The Mandalorian » de la saison 2, intitulé « The Passenger ». Vous continuez à lire à vos risques et périls.

« The Mandalorian », saison 2, épisode 2: cela s’est produit

TL; DR: l’épisode en une phrase Mando s’envole vers un système voisin avec Baby Yoda, une créature ressemblant à une grenouille et sa couvée, car il a reçu des informations selon lesquelles il y a une cachette secrète pour les Mandaloriens.

Le deuxième épisode fait suite à la fin du premier épisode: Mando est assis sur son speeder bike et revient sur Mos Eisley. Après un bref incident au cours duquel il est arrêté par un groupe de bandits, qui malheureusement détruit également son vélo, il continue à pied vers Mos Eisley.

Là, il apprend de Peli Motto qu’il y a d’autres Mandaloriens dans un système voisin. Un de vos contacts l’y conduira, à condition qu’il l’emmène avec la cargaison. En fin de compte, il s’agit d’une femelle ressemblant à une grenouille qui doit entrer dans le système voisin avec ses œufs non fécondés parce que son mari y attend. Si elle ne parvient pas à l’atteindre, son espèce sera exterminée. Cependant, il y a un hic: Mando ne doit pas voler avec son Razor Crest en hyperdrive, sinon les œufs seront détruits.

Baby Yoda – ou plutôt le petit Yoda très affamé! A lire : "Les âmes du démon" semble incroyable sur les nouvelles captures d'écran

Sur le chemin de l’autre système, le Razor Crest est arrêté par deux pilotes X-Wing de la Nouvelle République. Une poursuite s’ensuit dans laquelle le crash de Mando atterrit avec son Razor Crest sur une planète de glace – et pour aggraver les choses, il perce le sol dans une grotte. Son vaisseau spatial est endommagé en conséquence, ce qui rend un autre vol impensable.

Alors que Mando essaie de rendre le Razor Crest à nouveau en état de navigabilité, son passager fait d’abord un don, puis Baby Yoda la suit. Les compagnons de voyage s’amusent joyeusement avec leurs œufs dans une source chaude et l’enfant fait ce qu’il fait de mieux: des méfaits! Comme il n’est pas autorisé à manger les œufs de grenouille, il ouvre l’un des œufs environnants et le croque à l’intérieur avec goût – et déclenche ainsi une vague de catastrophe. Soudain, tous les œufs éclosent autour de lui et d’innombrables petits arachnides en sortent: Krykna! La mère ne tarde pas à apparaître et à chasser.

Le trio peut se mettre en sécurité dans le Razor Crest à la dernière minute et Mando parvient à tuer la mère sur le chemin. Du moins c’est ce qu’il pense! Parce que peu de temps après, il réapparaît et n’abandonne pas d’essayer de manger les passagers du Razor Crest. Lorsque des coups de feu sont tirés de l’extérieur et que le gigantesque Krykna appartient au passé, il devient clair que le trio a été retrouvé et sauvé par les deux pilotes de X-Wing.

L’araignée est morte, les pilotes quittent Mando en paix et tout le monde s’en va joyeusement … Fin.

C’est vraiment arrivé

Comparé à l’ouverture de la saison, l’épisode 2 est beaucoup plus calme. Cela répète le schéma du début de la première saison: après un bon début de la série, un deuxième épisode relativement calme a suivi.

En tout cas, une chose est claire: avec « The Passenger », l’épisode a clairement le mauvais titre. Il aurait dû s’appeler « Baby Yoda » beaucoup plus. L’enfant trouvé n’a pas joué un rôle majeur dans le premier épisode de la saison 2, mais maintenant toute la scène lui appartient. Je suis un grand fan de la petite naine verte, mais cette fois c’était trop pour moi.

Bien sûr, Baby Yoda a causé quelques rires avec son avidité irrépressible pour les œufs de grenouille, mais comme si souvent, moins aurait été plus ici. Si cela continue dans « The Mandalorian », il y a un danger croissant que vous n’ayez plus envie d’avoir Baby Yoda. Overkill menace.

Qui roule tard dans la nuit et dans le vent? C’est le mando avec son enfant.

Les références au sixième épisode de la première saison, « The Prisoner », sont plutôt réussies. D’une part, les deux pilotes X-Wing (dont – Fun Fact – un d’ailleurs « Réalisateur de Star Wars » Dave Filoni est) lié aux événements sur le bateau-prison, c’est pourquoi Mando s’est enfui. En revanche, les restes du droïde protocolaire Q9-0 sont toujours sur le Razor Crest, que le passager utilise habilement. Elle relie son programme et l’utilise comme traducteur pour communiquer avec Mando.

Faits saillants de l’épisode 2: Mes deux favoris

1. Trotskid Baby Yoda

Il ne peut tout simplement pas s’en empêcher! Le fait que l’enfant doit constamment fourrer quelque chose de comestible dans sa bouche est devenu un bâillon courant dans « The Mandalorian ». Cette fois, ce sont les œufs du passager. Baby Yoda est d’autant plus indigné que Mando lui conseille à plusieurs reprises de ne pas faire cela. Drôle est alors la scène finale dans laquelle Mando somnole devant lui dans le cockpit, Baby Yoda regarde le verre plein d’oeufs et plâtre joyeusement l’un d’eux. Apparemment, il pourrait en voler un autre à la source chaude …

2. Araignées Krykna

Je déteste les araignées! Et pourtant, j’ai trouvé la scène dans la grotte de glace assez divertissante. Cela m’a fait penser aux facehuggers de la série « Alien ». Les œufs, les créatures rampantes … Mais attendez: dans l’épisode complet, il n’y avait aucune mention de la planète sur laquelle le Razor Crest a atterri. Les krykna sont-ils l’indice décisif? Après tout, sa planète natale est Atollon. Cependant, elle est connue comme une planète rocheuse et non comme une planète de glace. Difficile …

Le moment le plus cool de l’épisode 2: Ne jouez pas avec le jetpack de Mando

La scène d’ouverture n’avait en fait aucun sens pour l’épisode, mais sa fin était presque la meilleure partie de l’épisode. L’un des bandits a réussi à prendre en otage le petit enfant trouvé et tient un couteau sous la gorge. Cependant, l’escroc est beaucoup plus intéressé par le jetpack de Mando, qu’il reçoit également en échange de Baby Yoda.

Mais un mandalorien sans son jetpack?! Mais bien sûr, Mando a un plan: tandis que le bandit se dandine joyeusement avec sa proie, Mando enflamme les buses à distance. En un instant, le fugitif tire vers le haut – et frappe le sol de toute sa force. Peu de temps après, le jetpack atterrit aux pieds de Mando. Quand il est tombé après cela, je me suis souvenu d’un moment célèbre de « Star Wars » …