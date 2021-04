Le mandalorien pourrait apparaître dans le livre de Boba Fett

Le vaste univers de Star Wars continue de croître sur Disney +, alors que Lucasfilm produit une horde de projets télévisés basés sur une galaxie lointaine, très lointaine, comme c’est le cas avec Le livre de Boba Fett.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Abandoned »: jeu d’horreur pour PS5 à venir plus tard cette année

Le livre de Boba Fett, un spin-off de Le mandalorien qui suivra directement les événements de la deuxième saison de l’émission à succès. Alors que le nouveau projet suivra des personnages comme Boba Fett et Fennex ShandIl semble que l’un des personnages les plus importants de The Mandalorian pourrait également apparaître.

Selon une nouvelle rumeur de Cinelinx, Din Djarin de Pedro Pascal, le mandalorien titulaire de la série phare, apparaîtra dans Le livre de Boba Fett. La production de la nouvelle émission étant presque terminée, Cinelinx rapporte que plusieurs personnes proches du projet ont déclaré que Din Djarin serait présent à un moment donné lors de la première diffusion.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Pokémon Go Leak révèle de nouvelles méga évolutions cool

Din Djarin Apparaître dans Le livre de Boba Fett ne serait pas une surprise, même s’il mène la charge dans The Mandalorian Season 3, qui débutera le tournage cette année. Din a noué des liens avec Boba Fett et Fennec Shand, et il serait logique qu’ils le contactent si le besoin s’en fait sentir.

Cela dit, les deux seuls personnages que nous savons à coup sûr figureront dans Le livre de Boba Fett sont Fennec Shand et Fett lui-même.