« Le Mandalorien »: Pedro Pascal parle des défis auxquels il est confronté pendant le tournage

Malgré le fait que l’expérience de faire partie de l’univers « Guerres des étoiles« Pourrait être complètement excitant, il s’accompagne d’un grand nombre d’obstacles et de difficultés en cours de route, comme la star de »Le mandalorien » Pedro Pascal.

L’acteur chilien admettrait que son plus grand défi lors du tournage de l’émission est de trouver un moyen d’agir alors que son visage est complètement couvert par un casque déjà emblématique. Pourtant, cela présenterait un énorme avantage pour ses cascadeurs lors du tournage des séquences les plus risquées et les plus dangereuses de la série.

« Le plus grand défi à jouer j’envoie dans la deuxième saison, c’est toujours une évidence, en ce que, comment le faire de manière subtile, soit par l’intonation vocale ou l’immobilité, la posture physique, de grands mouvements pour transmettre de façon dramatique une scène et garder le personnage attrayant », déclarait-il Pascal à Divertissement hebdomadaire.

C’est un défi physique que j’ai trouvé de manière créative pour savoir comment y parvenir techniquement. Il sera toujours particulièrement unique à cet égard.

Pascal Je suis sûr que son expérience de la première saison n’a pas été la seule chose qui l’a aidé à faire face à nouveau au personnage. Sa confiance en lui pour faire du bon travail dans la série a également été alimentée par son expérience sur scène pendant ses années en tant qu’acteur de théâtre, ce qui lui a permis d’exécuter ses mouvements de manière plus subtile.

«Je ne suis même pas sûr de pouvoir le faire sans l’expérience directe que j’ai eue sur scène pour comprendre comment poser. Comment positionner physiquement son corps sur quelque chose et raconter une histoire en un geste, avec un mouvement, à chaque intonation vocale spécifique », commente-t-il.

La première saison de « Disney Gallery: Le Mandalorien« Montrerait que Pascal Il a travaillé aux côtés de deux cascadeurs pour réaliser différents éléments du personnage, ce qui conduirait l’acteur à vouloir être plus impliqué en passant plus de temps sous le casque lors du tournage de la deuxième saison.