« Le Mandalorien »: le Grand Inquisiteur, va-t-il réapparaître vivant dans la saison 3 après « Star Wars Rebels »?

« Le mandalorien« Dans sa saison 3 pourrait réintroduire un méchant particulier de Guerres des étoiles même s’il est mort, similaire au rôle de Dark Maul dans « Star Wars: The Clone Wars » et « Rebelles de Star Wars». Avec Grogu maintenant avec Luke Skywalker, le voyage de Din Djarin à travers la galaxie pourrait prendre une tournure très différente des deux premières saisons de la série.

Mettant en vedette une foule de personnages classiques et de nouveaux scénarios qui viennent au premier plan dans le saison 2 de « Le Mandalorien », l’avenir de la série a un potentiel planétaire. Dark Maul semblait mourir à la fin de «Star Wars: Épisode I», « La menace fantôme », mais quiconque a vu « Star Wars Rebels » ou « Star Wars: La guerre des clones » sachez que le Seigneur Sith vraiment survécu.

Il a réussi à survivre et à rester en vie juste pour le Obliger et une série d’améliorations cybernétiques, MauIl est presque devenu fou de sa soif de vengeance contre Obi Wan Kenobi. Cette vengeance a conduit à Malmener à travers la galaxie, à la tête d’un énorme syndicat souterrain, et enfin à Tatooine, où il a ensuite été définitivement tué par Obi-Wan dans l’un des plus grands épisodes de « Star Wars: Rebelles».

Il a été récemment révélé que Disney et Lucasfilm envisageaient de construire un univers partagé influencé par MCU pour vos projets de « Guerres des étoiles « petit écran, et que le PDG sortant de Maison de la souris, Bob Iger, admis que « Le mandalorien« il pourrait servir de tremplin pour la prochaine génération de la franchise de nouvelles. Cela pourrait être un indicateur positif que le Grand inquisiteur revenez et faites partie de la croissance de l’univers.

LE GRAND INQUISITOR RÉAPPRENDRA-T-IL DANS STAR WARS REBELS?

Le Grand Inquisiteur dans la série animée « Star Wars » (Photo: Youtube)

Malmener a ouvert la porte aux méchants de « Guerres des étoiles « revenez d’entre les morts, et il y en a un en particulier qui pourrait être intéressant s’il est ressuscité pour le saison 3 de « Le Mandalorien », les Grand inquisiteur de «Star Wars: Rebels». Le principal antagoniste de la saison une de la série, le Grand inquisiteur était l’un des agents les plus élitistes de la Empereur Palpatine, dont la mission était d’éliminer les Jedi qui a survécu au Commande 66 et empêcher le Ordre Jedi revenir.

Bien qu’il ait semblé mourir glorieusement en «Star Wars: Rebels», pourrait revenir, grâce à une intrigue canonique d’une bande dessinée de « Guerres des étoiles « de 2020. Dans le sixième numéro de « Guerres des étoiles « de merveille, il est révélé que Dark Vador a pu préserver l’esprit de Grand inquisiteur après la mort. Comme pénitence pour votre échec dans «Star Wars: Rebels», Vader lier à Inquisiteur dans un temple éloigné Jedi dans la planète Tempes, qui est maudit pour protéger à perpétuité.

Star Wars: Rebel (Photo: Starwars.com)

Luke Skywalker il fait même face à un duel avec lui Inquisiteur lors d’une visite au temple. Ce graphique établit un retour potentiel pour el Grand Inquisiteur dans « Le Mandalorien », ce qui pourrait se justifier de plusieurs manières. Par exemple, la mort de Vader aurait pu le libérer de ses chaînes en Tempes, permettant le Grand inquisiteur voyagez une fois de plus dans la galaxie. Aimer Dark Maul, les Grand inquisiteur Je pourrais revenir d’entre les morts et, tout comme Dark Maul, aurait une quête claire de vengeance contre Ezra Bridger.

Il a été largement laissé entendre que Ezra viendra dans le monde de « Guerres des étoiles « action en direct, probablement sur « Le Mandalorien » ou dans le prochain spectacle Ahsoka Tano. le Grand inquisiteur pourrait voir Ezra comme la source de son tourment, alimentant un désir de vengeance si elle revenait. Et depuis que le doubleur original de la Grand inquisiteur, Jason Isaacs, a dit qu’il aimerait revenir au rôle, il y a déjà un choix de distribution parfait sur la table si le personnage revenait dans le monde de « Le Mandalorien ».