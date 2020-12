Le mandalorien et le bébé Yoda envahissent Fortnite pour le chapitre 2, saison 5

Vous pouvez jouer le tristement célèbre chasseur de primes mandalorien de l’univers « Star Wars », avec Baby Yoda, dans une nouvelle saison de Fortnite.

Le populaire jeu de bataille royale regorge de contenu Star Wars dans la saison 2, chapitre 5, qui a fait ses débuts mercredi 2 décembre avec le nouveau service d’abonnement Fortnite Crew.

La dernière saison était sur le thème de Marvel et la finale épique de la saison mardi (1er décembre) a vu des bus de combat voler dans l’espace contre Galactus, un ennemi qui dévore les mondes et qui s’était approché de l’île Fortnite toute la saison. Environ 15,3 millions de joueurs, dont certains d’entre nous de 45secondes.fr, se sont amusés à jouer à la fusillade du vaisseau spatial Death Star.

Il est maintenant temps de plonger dans la nouvelle saison. Tout comme dans la série télévisée Star Wars « The Mandalorian » sur Disney Plus, les joueurs de Fortnite recevront des primes pour traquer des personnages non jouables – tout à fait le pivot des saisons précédentes, où vous venez de combattre quiconque vous avez rencontré sur l’île.

Une vue à travers le fusil du mandalorien. La chasse aux primes, une nouvelle fonctionnalité de « Fortnite », vous permettra de mettre à niveau vos armes dans le jeu Battle Royale. (Crédit d’image: Epic Games)

Les joueurs ont le choix de s’abonner au contenu Fortnite chaque mois pour 11,99 €, ce qui pourrait être une bonne idée pour les fans de l’espace, car le premier skin est sur le thème de la galaxie. Ou, vous pouvez acheter le pass de combat de base pour 950 V-Bucks, l’équivalent en devise Fortnite d’environ 9 USD.

Le Mandalorien est le premier skin que vous débloquerez pour jouer à la nouvelle saison, puis le contenu « Star Wars » est rapide et furieux. Au moment où vous atteindrez le niveau 8, vous aurez une bannière mandalorienne, un spray sur le thème de Star Wars, un écran de chargement mandalorien, une émoticône Baby Yoda et un planeur Razor Crest.

Le reste du contenu « Star Wars » débloquera près du niveau 100, avec une bannière au niveau 97, une autre émoticône sur le thème de « Star Wars » au niveau 98, The Child (Baby Yoda) au niveau 100 et une option de style supplémentaire pour le Mandalorien au niveau 100, aussi. Vous pourrez débloquer encore plus d’options de style pour le mandalorien en accomplissant des quêtes et en passant au-delà de 100.

Nous ne serions pas surpris si plus de personnages sur le thème de « Star Wars » rejoignent le casting, car le site Web de Fortnite déclare que « les plus grands chasseurs de réalités comme le Mandalorien » prendront part « à une bataille chaotique qui façonnera l’avenir de l’île. «

Et « Star Wars » n’est qu’une partie du contenu spatial que vous recevrez dans le Battle Pass de cette saison. Le skin « Reese », qui se déverrouille au niveau 15, est décrit comme un « chasseur de bêtes intergalactique ». Une option de style « nébuleuse » pour Reese se déverrouille au niveau 22.

Nous avons également repéré le planeur Crimson Wish au niveau 56, qui est lié au personnage de Spirit of Vengeance de cette saison Kondor, qui se déverrouille au niveau 60. Kondor a un look d’astronaute et semble distinct du personnage Condor de l’univers Marvel, bien que nous peut être corrigé à mesure que d’autres éléments de la nouvelle saison seront révélés.

Vous avez vraiment mis un peu de temps de jeu aujourd’hui en mode solo, en utilisant les V-bucks du nouveau service d’abonnement et un achat en vrac de V-buck pour débloquer au niveau 60. Équipé du tout nouveau skin Galaxia, il était temps de se lancer. nouveaux défis avec Fortnite.

La bande-annonce de la saison (que vous pouvez voir juste ci-dessus) montre l’agent Jonesy de Fortnite qui a du mal à sceller le point zéro qui pourrait déchirer la réalité sur l’île si nous ne faisons pas attention. Comme Jonesy l’explique aux joueurs, de nombreux combattants sont nécessaires pour résoudre le problème. « Cela a coûté beaucoup de crédits pour convaincre Mando, mais c’est ainsi », admet-il.

Le lobby de Fortnite dispose désormais d’une nouvelle fonctionnalité « Quêtes » dans laquelle vous devez traquer certains personnages (tels que Ruckus), compléter des primes pour The Mandalorian et effectuer d’autres tâches diverses similaires aux défis hebdomadaires des saisons précédentes. Les tâches qui m’ont surgi comprenaient la découverte de lieux nommés, l’exécution d’éliminations de fusil de chasse et la collecte de barres.

La carte comporte quelques nouvelles zones, mon préféré jusqu’à présent étant le terrain gris en forme de lune entourant le point zéro. Le périmètre de la carte est essentiellement le même que la saison dernière, à l’exception de Stealthy Stronghold (une zone de jungle fortifiée). Les autres nouveaux points d’intérêt sont Salty Towers, Hunter’s Haven, Colossal Colosseum, tous entourant le centre en forme de régolithe de la carte.

Un rapide aperçu des armes que j’ai trouvées montre qu’il peut être plus facile de se procurer des armes de qualité supérieure dans les variétés bleues et dorées, par rapport aux saisons précédentes, mais votre kilométrage peut varier. Les joueurs de mon groupe de 100 personnes n’étaient pas encore trop lourds sur le contenu « Star Wars », même si j’ai inévitablement vu des Mandaloriens car c’est le premier skin de la saison. J’ai hâte de voir quelles aventures vous attendent dans les prochaines semaines de Fortnite.

