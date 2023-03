Le Mandalorien est revenu et a son cœur intact

Disney+

La série mettant en vedette Pedro Pascal a créé le premier épisode de sa troisième saison, sur Disney +.

© IMDbLe Mandalorien.

Avec Le Mandalorien ravivé Guerres des étoiles. La série mettant en vedette Pierre Pascal ce fut un succès absolu puisqu’il est arrivé à Disney+ et il n’a pas cessé de gagner des critiques positives. C’était, sans aller plus loin, l’une des fictions qui ont aidé la plateforme de streaming Il gagnera des utilisateurs à un rythme plus rapide dans ses premières années.

Plus de deux ans après la fin de la deuxième saison, Le Mandalorien Il est revenu avec sa troisième livraison à Disney+. Ce mercredi, le premier des huit épisodes qui feront partie de ce nouveau lot qui sera diffusé semaine par semaine en avant-première. La première chose à noter est que le cœur de la série est toujours intact.

S’il y a quelque chose qui s’est transformé en succès Le Mandalorienc’était la relation entre Grogu et Din Djarin. Et là, ça commence excellemment, avec un Bébé Yoda encore en train d’apprendre à vivre dans le monde et plein de curiosité (les moments les plus drôles et les plus tendres ont de nouveau été donnés par lui). Le tout, bien sûr, sans négliger le ton de occidental qui caractérise tant la série.

L’action du nouvel épisode de Le Mandalorien Il était tout à fait à la hauteur, tant avec sa séquence d’ouverture dans les eaux où un nouveau Mandalorien a été baptisé, que les affrontements avec les pirates à Navarro et en open space. La nouvelle mission de din djarin Ce sera pour récupérer sa place dans le culte qui l’a excommunié pour avoir enlevé son casque (quelque chose qui viole les règles des Mandaloriens) et la saison promet beaucoup.

+Pourquoi Grogu est retourné à Din Djarin

Bien que la deuxième saison de Le Mandalorien s’est terminée par la séparation de Grogu et Din Djarincar Luke Skywalker il l’a emmené pour le former, dans ce troisième volet ils se sont remis ensemble. Parce que? Comme nous l’avons vu dans Le livre de Boba FettGrogu ne pouvait pas oublier Commande et sa formation ne prospérait pas. Face à cette situation, Luc lui a fait choisir entre un sabre et la voie mandalorienne, qui était celle qu’il Bébé Yoda a fini par choisir. Par conséquent, il l’envoya chez son ancien ami.

