Le mandalorien efface le jean Guy Blooper de l’épisode de la semaine dernière

Jeans Guy a été édité sur Le mandalorien Chapitre 12. Le blooper était en passe de devenir plus gros que le Le Trône de Fer Coupe Starbucks, mais elle n’existe plus. Jeans Guy est devenu une sensation du jour au lendemain après Guerres des étoiles les fans l’ont trouvé caché au fond d’une scène de la semaine dernière Le mandalorien épisode. Le membre d’équipage anonyme a pu être vu lors d’une séquence d’action mettant en vedette Mando, Greef Karga et Cara Dune.

RIP JEANS GUY: Le désormais tristement célèbre blooper « Jeans Guy » au chapitre 12 de #TheMandalorian a été supprimé numériquement. 👖 pic.twitter.com/KEMYAGFCYt – Le monde souterrain de Star Wars (@TheSWU) 27 novembre 2020

Quelques Guerres des étoiles les fans sont allés de l’avant et ont fabriqué de fausses figurines pour Jeans Guy alors que la popularité commençait à se répandre. De là, il a été inclus dans les mèmes. Alors que les fans ont eu un coup de pied dans le blooper, Lucasfilm n’était apparemment pas heureux qu’il ait glissé entre les mailles du filet dans la baie de montage. Ainsi, entre vendredi dernier et cette semaine, le studio est entré et a édité Jeans Guy à partir du plan susmentionné.

Jeans Guy n’est pas la première fois Le mandalorien a laissé un blooper se retrouver dans l’édition finale. Au cours de l’épisode Sanctuary de la saison 1, un micro boom peut clairement être vu plonger dans le plan pendant que Mando parle avec Omera. Cela étant dit, Jeans Guy ne sera probablement pas la dernière fois que nous verrons une erreur dans la série, ou dans toute autre série d’ailleurs. Jeans Guy et le micro-perche n’ont en aucun cas nui à la narration. Jeans Guy a apporté encore plus de publicité à la série à succès Disney + et tout était gratuit.

Jeans Guy est maintenant édité hors de Le mandalorien, ce qui peut embêter certains fans qui ont appris à aimer l’erreur. Maintenant, il va devoir vivre à travers nos souvenirs et les mèmes de Le mandalorien saison 2, qui continuera probablement à venir puisque Jeans Guy est toujours très populaire. Peut-être qu’il sera abordé dans Disney Gallery: The Mandalorian Season 2, qui devrait être diffusé le jour de Noël. Le mandalorien La saison 2 se termine le 18 décembre, ce qui voudrait dire que les fans ont autre chose à espérer. Cela n’a pas encore été officiellement confirmé par Disney + pour le moment.

Le mandalorien la saison 2 est actuellement en cours et Guerres des étoiles les fans voient des visages familiers. Le chapitre 13 a donné une mine de connaissances sur la série et sur son avenir, tout en taquinant des retombées potentielles en même temps. Sans rien dévoiler, l’avenir de la Guerres des étoiles la franchise a l’air plutôt brillante, d’autant plus que Le mandalorien continue de livrer la marchandise avec la saison 2. Quant à ce que l’avenir nous réserve, nous devrons simplement attendre et voir. Vous pouvez consulter quelques captures d’écran de Jeans Guy et une nouvelle édition de lui ci-dessus, grâce au Twitter souterrain de Star Wars Compte.

