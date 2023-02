Le Mandalorien brandit le sabre noir dans la dernière saison 3 Poster

Din Djarin de Pedro Pascal brandit triomphalement le Darksaber dans la dernière affiche de Le Mandalorien Saison 3. Publié avec l’aimable autorisation de le compte Twitter officiel de The Mandalorian, le personnage fait une figure épique alors qu’il se tient au sommet de son vaisseau spatial avec Grogu en remorque. La paire semble plus que prête à affronter les menaces venant de tous les angles de la galaxie comme jamais auparavant. Découvrez le dernier regard sur Le Mandalorien Saison 3 ci-dessous.





« Le voyage de TheMandalorian et Grogu continue », lit la légende à côté de l’affiche nouvellement publiée, et les fans adoreront sans aucun doute les revoir ensemble. Après son départ à la fin de la deuxième saison de Le MandalorienMando et Grogu sont réunis lors des événements d’une autre série Disney+, Le livre de Boba Fettavec le duo maintenant prêt à se rendre à Mandalore, la planète natale du peuple Mandalorien.

« Les voyages du Mandalorien à travers la galaxie Star Wars continuent », lit-on dans le synopsis de Le Mandalorien Saison 3. « Autrefois chasseur de primes solitaire, Din Djarin a retrouvé Grogu. Pendant ce temps, la Nouvelle République lutte pour éloigner la galaxie de sa sombre histoire. Le Mandalorien croisera d’anciens alliés et se fera de nouveaux ennemis alors que lui et Grogu poursuivront leur voyage ensemble. »

Le Mandalorien La saison 3 trouve à nouveau Le dernier d’entre nous la star Pedro Pascal prend la tête de Din Djarin, alias The Mandalorian, aux côtés de Grogu, anciennement connu sous le nom de Baby Yoda. La troisième saison verra le retour de plusieurs alliés et ennemis, dont Star Wars: La guerre des clones le favori Bo-Katan Kryze, joué une fois de plus par Katee Sackhoff, aux côtés de Giancarlo Esposito dans le rôle de Moff Gideon, Carl Weathers dans le rôle de Greef Karga et Emily Swallow dans le rôle de « The Armorer ».

La troisième sortie ajoutera également quelques grands noms à la liste, tels que Retour vers le futur star et icône d’acteur Christopher Lloyd ainsi que Les Goldberg et Brooklyn neuf-neuf vedette Tim Meadows.





Le Mandalorien devient un leader réticent dans la saison 3

Comme le taquine l’affiche, Le Mandalorien La saison 3 trouvera le personnage principal, qui n’aime rien de plus que d’être un loup solitaire, entrant à contrecœur dans un rôle de leadership grâce à la possession du très convoité Darksaber. « S’il accède à une position de leader, il hésite à le faire », a déclaré Pedro Pascal à propos du développement de Mando au cours de la troisième saison. « Je ne pense pas qu’il y ait quelque chose de plus intéressant qu’un personnage obligé de découvrir ce qu’il sont capables de, et qui ils sont. Cette partie a été vraiment, vraiment amusante. De plus, de mon point de vue, il y a tellement de façons de rechercher la tonalité de cela. J’ai juste essayé d’atteindre les subtilités de ce genre de personnage développement. »

Produit par Lucasfilm, Fairview Entertainment et Golem Creations, avec Jon Favreau à nouveau comme showrunner, Le Mandalorien La saison 3 est prévue pour le 1er mars 2023 sur le service de streaming Disney+. Une quatrième saison de Le Mandalorien est maintenant en développement.